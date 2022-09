Parijs-Tours wordt de laatste koers uit de carrière van Philippe Gilbert

Philippe Gilbert is bezig aan zijn laatste weken als wielrenner. De Belg zal nog drie keer in actie komen, blijkt uit het koersprogramma dat hij via een videoboodschap bekendmaakte. Zijn laatste wedstrijd zal Parijs-Tours worden, op 9 oktober.

Voordat het zover is, rijdt Gilbert nog eenmaal in eigen land. Op dinsdag 4 oktober staat hij aan de start van Binche-Chimay-Binche. Daarna doet hij, op donderdag 6 oktober, ook nog mee aan Parijs-Bourges. En drie dagen later beëindigt hij zijn carrière dus in Parijs-Tours, de wedstrijd die hij tweemaal wist te winnen. “Ik vind het belangrijk om daar te eindigen. In 2008 boekte ik er mijn eerste grote zege in het shirt van Française des Jeux, een jaar later won ik er voor Lotto.”

Echt afscheid nemen doet Gilbert nog een week later, in Valkenburg. Hier wordt op zaterdag 15 oktober een groot evenement georganiseerd om de viervoudig winnaar van de Amstel Gold Race op ‘zijn’ Cauberg uit te zwaaien.