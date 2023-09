zaterdag 2 september 2023 om 19:01

Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 9 naar Cruz de Caravaca – Weer een aankomst bergop

De negende etappe in de Ronde van Spanje is alweer de vijfde bergachtige etappe in deze Vuelta. Deze keer ligt de finish op een klim van tweede categorie. Bovenop Cruz de Caravaca weten we wie als leider de rustdag in gaat. WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Het Vuelta-peloton maakt in de negende etappe weer een sprongetje zuidwaarts. De vlakke provincie Alicante wordt grotendeels overgeslagen, want in de Ronde van Spanje moet natuurlijk wel genoeg worden geklommen. De negende rit heeft weer een aankomst bergop, maar is wel een stuk makkelijker dan de aankomst een dag eerder.

Cartagena verzorgt deze zondag de start van de etappe. Deze grote havenstad is door de strategische ligging aan de Middellandse Zee in het verleden bewoond door verschillende beschavingen en daardoor tegenwoordig een groot openluchtmuseum. Van de Carthagen tot de Romeinen en de Moren, allemaal hebben ze hun sporen nagelaten in deze mooie havenstad.

De etappe is in de beginfase zo goed als vlak. Na 48 kilometer wordt er dan meteen goed geklommen. Een losse flodder kun je de Puerto Casas de Marina la Perdiz (11,5 km aan 4,9%) wel noemen, want daarna wordt er pas in de slotfase weer echt geklommen. Tussen de slotklim en de Puerto Casas de Marina la Perdiz krijgt het peloton wel de nodige hoogtemeters voor de kiezen, maar nergens wordt het echt lastig.

Vijftien kilometer voor de finish, vlak voordat de renners aan de voet komen van de slotklim, ligt ook nog een tussensprint waar 6, 4 en 2 bonificatieseconden te verdienen zijn.

Ook de slotklim naar Alto Caravaca de la Cruz (8,2 km aan 5,5%) lijkt niet heel lastig, maar schijn bedriegt. Een aantal keer moeten de renners afdalen tijdens de Caravaca de la Cruz en een aantal keer ligt het stijgingspercentage ruim boven de 10%. En we zien zelfs even 20% staan als we naar het profiel kijken.

Een dag voor de rustdag zullen de klassementsrenners vermoedelijk niet inhouden op deze beklimming, maar de vraag is of zij aan de finish ook gaan strijden om de bonificatieseconden (10, 6 en 4) die daar liggen. Of gaan de vluchters daarmee aan de haal?

Zondag 3 september, etappe 9: Cartagena – Cruz de Caravaca (184 km)

Officieuze start: 12.39 uur

Officiële start: 12.39 uur

Finish: tussen 17.00 uur en 17.30 uur

Afstand: 184 kilometer

Favorieten

Daags voor de rustdag kan het in de etappe naar Cruz de Caravaca verschillende kanten opgaan. Op papier is het een ideale overgangsetappe, maar de rit is ook goed geschikt voor de klassementsploegen om de boel te controleren en er een strijd der favorieten van de maken op de steile stroken van de slotklim. Daar liggen dan weer kostbare bonificatieseconden, die kunnen tellen in het algemeen klassement.

Een dergelijke slotklim ligt Primoz Roglic als gegoten. De Sloveen kende een ideale voorbereiding op de Vuelta a España en heeft in de openingsweek, op een glijpartij op een rotonde in het openingsweekend na, nauwelijks problemen gekend. Op Andorra leek het alsof Roglič er nog even in moest komen, maar op Pico del Buitre was hij al beter. Op de Xorret de Catí bevestigde de Sloveen zijn vorm door de ritwinst te grijpen. Met zijn punch moest Roglič op de steile Alto Caravaca de la Cruz een gooi kunnen doen naar ritwinst.

Maar dat laat Remco Evenepoel niet zomaar gebeuren. De Belgische kampioen van Soudal Quick-Step heeft dit jaar aan zijn eindschot gewerkt, zoals hij al liet zien na een lange klim in Andorra. Die explosiviteit komt goed van pas, maar de vraag is of hij op deze korte en venijnige stroken boven de 15% ook iemand als Roglič kan evenaren. Eerder dit jaar in de Ronde van Catalonië waren de twee continu aan elkaar gewaagd en in etappe acht kwam de Belg heel dichtbij.

Als je de namen van Roglič en Evenepoel noemt, dan kom je in deze Vuelta automatisch uit bij Jonas Vingegaard. De tweede kopman van Jumbo-Visma heeft eerder dit jaar ook al laten zien dat hij op Spaanse muro’s goed uit de voeten kan. Zo won hij in de Ronde van het Baskenland op een klim van 1 kilometer aan 9%, met stroken tot 20%. Als lichtgewicht heeft de Deen een voordeel tegenover de rest, maar qua explosiviteit komt hij in principe tekort tegen Roglič en Evenepoel, zoals bleek in de rit naar Xorret de Catí.

Dat Evenepoel en Vingegaard in de openingsweek bij tussensprints al voor bonificatieseconden hebben gesprint, duidt erop dat Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma een secondenstrijd verwachten in het algemeen klassement. Elke seconde is meegenomen en beide teams hebben vertrouwen in hun kopmannen. Dat is een extra reden voor deze ploegen om de kopgroep te controleren en er een sprint tussen de favorieten van de maken.

Movistar en UAE Emirates zullen daar ook blij mee zijn en dankbaar gebruik van maken, want hun kopmannen Enric Mas en Juan Ayuso zijn als erkende klimmers ook thuis op de rampas inhumanas in de Vuelta. Voor Ayuso’s compagnon João Almeida zal het op deze aankomst dan weer overleven worden. De Portugees heeft liever een langere beklimming waarop hij goed zijn ritme kan vinden.

Groupama-FDJ zag Lenny Martinez in de achtste etappe zijn rode trui verliezen op de Xorret de Catí. De aankomst in rit negen is echter minder steil. De jonge Fransman is écht een lichtgewicht en zou zomaar in het spoor van de besten mee kunnen op de Alto Caravaca de la Cruz. Winnen, dat gaat nog een stap te ver. Misschien geeft hij zijn ploeggenoot Romain Grégoire nu wél een vrijgeleide om voor de zege te gaan. Grégoire is een specialist in de dop op dit soort aankomsten en kan zich op die manier wellicht testen tussen de wereldtop.

Voor andere klassementsrenners, of klimmers die nu nog goed staan in het klassement, is het in principe de schade beperken op een dergelijke slotklim. Dan denken we vooral aan iemand als Geraint Thomas. Het is nog niet bekend wat toptalent Cian Uijtdebroeks kan in zo’n finale, terwijl zijn ploegmaat Aleksandr Vlasov van BORA-hansgrohe wel iets bewezen heeft. De drie heren verloren toch in deze openingsweek al flink wat tijd ten opzichte van hun concurrenten.

Dan zijn er nog enkele springveren die zich kunnen mengen in het geweld van de klassementsrenners, zoals Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) en Sergio Higuita (BORA-hansgrohe). Buitrago won vorig jaar bijvoorbeeld op een heel steile aankomst in de Ronde van Burgos. Voor beide Zuid-Amerikanen liggen er ook kansen op ritwinst als de vluchtgroep het haalt en zij meeschuiven. Ruimte gaan ze krijgen, want ze worden toch niet als een gevaar gezien door de topfavorieten.

Kijkend naar eventuele kanshebbers vanuit de ontsnapping, vissen we toch weer in de vijver waarin we de afgelopen ‘overgangsetappes’ ook gevist hebben. Iemand als Lennert Van Eetvelt liet al weten dat hij in zijn voorbereiding op de Vuelta extra getraind heeft op inspanningen van vijf minuten. Dat kan zomaar van pas komen in Cruz de Caravaca. Zijn ploegmaat Andreas Kron van Lotto Dstny moet dit ook liggen. De diepe finale kan vergeleken worden de Montjuïc, al was die klim wel iets korter.

Om nog wat renners naar voren te schuiven die dit kunnen afronden vanuit de vlucht, richten we ons tot Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Rémy Rochas (Cofidis) en het Team dsm-firmenich-duo Romain Bardet en Max Poole.

Het favorietendeel kan op een later moment nog aangevuld of aangepast worden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard

** Juan Ayuso, Enric Mas, Romain Grégoire

* Santiago Buitrago, Lennert Van Eetvelt, Sergio Higuita, Andreas Kron

Weer en TV

In kustplaats Cartagena is het zondagochtend gemoedelijk en warm. De temperatuur schommelt rond de 27 graden, er is ruimte voor de zon en nauwelijks wind. In aankomstplaats Caravaca de la Cruz kan het wat onstuimig zijn later in de middag. Volgens Buienradar is er tussen 14.00 en 17.00 uur kans op buien en onweer, bij een temperatuur van 23 à 25 graden.

Op Eurosport 1 en haar online kanalen begint de tv-uitzending rond 14.15 uur, terwijl Sporza op VRT1 traditioneel even na 15.30 uur met livebeelden komt. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.