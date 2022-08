Evenepoel reageert op wegvallen Serry na coronabesmetting: “Niet panikeren”

Met Pieter Serry verloor Remco Evenepoel vanochtend een van de renners die hem moet helpen om het rood naar Madrid te brengen. Hoe gaat de kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl om met die tegenslag? “Zo relaxed en ontspannen mogelijk, en niet teveel druk daarop leggen”, zei Evenepoel voor de start van etappe negen tegen onder andere Sporza.

“We zijn zeker niet de enige ploeg met gevallen, bij Jumbo-Visma en Bahrain Victorious zijn ook gevallen”, doelde Evenepoel op het nieuws dat Sepp Kuss (Jumbo-Visma) en Wout Poels (Bahrain Victorious) de wedstrijd eveneens verlaten. Eerstgenoemde testte overigens niet positief op corona. “We weten dat dat risico om elke hoek loert. Niet panikeren. Met zeven zijn we nog altijd een heel sterke ploeg.”

Quick-Step-Alpha Vinyl hanteert strenge regels om verspreiding tegen te gaan, aldus de 22-jarige kopman van de ploeg. “We deden sowieso al de maximale maatregelen. Na Nederland hebben we een paar dagen niet meer elke dag getest, maar vanaf nu gaan we dat weer elke dag doen. Verder deze maskers dragen. En zoveel mogelijk binnen onze bubbel blijven. Gisteren was Pieter nog negatief. Hij is tijdens de nacht positief geworden, dus we hebben het er weer vrij snel uit kunnen halen. Dat geeft toch een vrij veilig gevoel. We moeten gewoon zo ontspannen mogelijk ermee omgaan.”

Zondag is de laatste rit voor de tweede rustdag. “Daar heb ik veel zin in. Ik hoop dat ik de rustdag kan halen in de rode trui. Dat zou heel mooi zijn. Gisteren was het heel goed. Ik kijk er naar uit vandaag, ik verwacht een heel explosieve finale. Maar als ik zie hoe Julian (Alaphilippe, red.) en Ilan (Van Wilder, red.) reden, dan ga ik perfecte knechten hebben”, sloot Evenepoel af.