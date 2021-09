Evenepoel reageert op EK-zilver: “Ik kan Colbrelli niets verwijten, hij was heel sterk”

Remco Evenepoel heeft teleurgesteld gereageerd op zijn zilveren medaille op het EK wielrennen in Trentino. De Belgische kopman kon in een sprint-à-deux geen tegenstand bieden tegen een taaie Sonny Colbrelli, die voor eigen volk won. Even leek Evenepoel wat gefrustreerd. “Ik kan Colbrelli niets verwijten. Hij was heel sterk”, zegt hij na afloop tegen Sporza.

“We waren met twee misschien wel de sterksten in koers. Hij is de verdiende winnaar, als je hem de voorbije weken ook zag rondrijden”, vertelt Evenepoel. “Het was een heel lastige koers. De Italianen hebben echt op adrenaline gereden. Ik reed enorm rap naar boven die laatste keer, maar Colbrelli moest maar een ding doen: overleven. Ik zag dat hij het moeilijk had, maar hij kraakte niet. Hij heeft een betere sprint, dus hij moest daarop gokken. Dat hoort bij de koers. Het is jammer dat ik geen goede sprint heb, maar dit zal nog gebeuren.”

‘We waren het sterkste land’

De Belgische formatie was onderweg ijzersterk, met onder meer Stan Dewulf, Victor Campenaerts en Ben Hermans. “Ik wil de ploeg bedanken. Iedereen heeft een sterke koers gereden. We waren het sterkste land”, oordeelt Evenepoel. “We reden ook slim en waren er overal bij waar het moest. Op twee ronden van het einde gaan we aan en die aanval was stevig genoeg om de grote mannen zoals Tadej Pogačar eraf te gooien. Ik raakte net niet alleen weg, want Benoît Cosnefroy en Sonny Colbrelli kwamen nog terug.”

Evenepoel noemt het een zure nederlaag. “Ik weet niet of ik er de komende jaren nog eens zo dichtbij zal komen op een lastig parcours, maar het belangrijkste is dat ik er weer sta. Dat is heel fijn. Al had ik heel graag die trui gepakt. Ach, je kan niet alles willen in het leven”, vertelt hij.

‘Wout mag erop vertrouwen dat ik alles voor hem zal doen’

Nu kijkt Evenepoel uit naar het WK tijdrijden en de WK wegrit, allebei in eigen land. Daar zal hij zich in dienst stellen van Wout van Aert. “Ik denk dat Wout nu wel kan zien dat ik goed ben. Hij mag erop vertrouwen dat ik alles voor hem zal doen. Ik had vandaag mijn kans en ik heb ze net niet gegrepen. We gaan ons best doen om er zondag samen voor te gaan en de week daarna zal ik me leegrijden voor Van Aert”, kijkt Evenepoel vooruit.