Evenepoel pakt één seconde terug, Bernal wil niet weten van ‘mentaal spelletje’

Interview

“Misschien is het een mentaal tikje. Misschien ook niet. We gaan het later in deze Giro zien”, duidt ploegleider Klaas Lodewyck de inspanning van Remco Evenepoel die hem in de tussensprint een seconde opleverde. Rozetruidrager Egan Bernal bleef er vooral bijzonder rustig onder. “In de laatste week zal met minuten gegoocheld worden.”

Drie seconden voor Jhonatan Narvaez, twee voor Remco Evenepoel en één voor rozetruidrager Bernal. Het zorgde voor wat extra animo in de finale van de korte etappe naar Foligno. Toegegeven, het was een gretige Evenepoel. “Er was zijwind in de finale”, verduidelijkte DQT-ploegleider Klaas Lodewyck ons achteraf. “En die seconden lagen daar. Het was uitkijken wat we gingen doen. Die ene seconde maakt niet veel uit, maar misschien is het een kleine mentale tik.”

“Een beslissing van het moment”, noemde de West-Vlaming het ook. “De vlucht was gegrepen. Als wij de inspanning niet leveren, dan ging INEOS Grenadiers die misschien ook niet leveren, maar dan is het misschien Astana dat gaat. Dan kan je beter anticiperen. Het was best een serieuze inspanning van Rémi (Cavagna, red.) en Remco. Het kwam gewoon goed uit. Of het echt een tikje is, gaan we later zien.”

Niet elke dag

Maar Lodewyck beklemtoonde dat dit geen dagelijkse strijd wordt. “Je kapot rijden voor de boni’s… Later in deze Giro zal het om meer gaan dan een paar seconden. Misschien gaat het dan wel over minuten.” En dat was nu exact hetzelfde als wat Egan Bernal een half uur later op de persconferentie van de rozetruidrager vertelde.

“Of dit een psychologische strijd wordt tussen Remco en mij? Nee, zo zie ik het in geen geval. Ik heb trouwens meer belagers dan Remco, hé. Iedereen die nog binnen de minuut staat is een concurrent. En de Giro zal echt niet gewonnen worden met een seconde. Onze focus ligt op de laatste week. Dan zal gegoocheld worden met minuten. En de Ronde van Italië is echt geen mentaal spel, hoor. Wie over de beste benen beschikt, zal hem winnen. Het is niet meer dan dat.”

Onderling respect

“Waarom ik dan sprintte? Naarmate we de tussensprint naderden, kregen we vanuit de volgwagen te horen dat Narvaez en Moscon zouden sprinten”, aldus Bernal. “Ik zat in het wiel van Ganna. Om vanuit dat wiel te komen en een seconde bonus te pakken, moet je echt niet veel energie verspillen.”

Na het sprintje gaven de twee elkaar overigens een kleine handshake. “Dat is normaal”, legde Bernal uit. “We zijn concurrenten, we knokken tegen elkaar, maar finaal gaan we wel zeer vriendschappelijk met elkaar om. We praten en grappen wel meer tegen elkaar in het peloton, maar dat zien jullie niet op tv. Neen, het onderlinge respect is groot.”