Evenepoel over opgave Roglic: “Ik geloof niet dat de weg nu open ligt”

De slotweek van de Vuelta a España had in het teken moeten staan van het duel tussen Remco Evenepoel en Primož Roglič, maar die laatste kwam in de zestiende etappe naar Tomares zwaar ten val en moest opgeven. Toch gelooft Evenepoel nu niet dat de weg naar een eerste eindzege in een grote ronde open ligt.

De coureur van Quick-Step-Alpha Vinyl blijft rustig en kijkt nog altijd niet te ver vooruit. “Het zal misschien een andere wedstrijd worden, maar de opgave van Primož zal niks veranderen aan onze tactiek en mentaliteit”, vertelde hij voor de start van de zeventiende etappe aan Sporza. “We moeten de focus bewaren. De Vuelta eindigt zondag pas in Madrid.”

“Elke dag is een nieuwe dag. Het zal misschien een andere strijd worden, maar het is vooral jammer voor de wedstrijd, Jumbo-Visma en Primož. Ik geloof niet dat de weg nu open ligt. We moeten nog vier etappes gefocust blijven en vechten voor ons hoofddoel.”

Evenepoel heeft in het klassement een voorsprong van 2m01s op Enric Mas, die nu zijn grootste uitdager is voor de eindzege. De pas 19-jarige Juan Ayuso schuift op naar een (virtuele) derde plaats, op 4m49s van Evenepoel.