Remco Evenepoel over lekke band: “Ik ben niet de persoon die gaat faken”

De zestiende etappe naar Tomares had lange tijd weinig om het lijf, maar na de finale was er toch weer veel om over na te praten. Zo kwam Primož Roglič na een verrassingsaanval in de laatste kilometers zwaar ten val in de laatste rechte lijn en kampte Remco Evenepoel met een lekke band in de laatste drie kilometer. Die laatste verdedigde zich na afloop.

Op het moment dat Roglič versnelde op een kort klimmetje van een 500 meter aan 8%, was Evenepoel in geen velden of wegen te bekennen. De drager van de rode trui werd niet veel later wel in beeld genomen: Evenepoel kampte namelijk met een lekke band. Omdat de Belg binnen de laatste drie kilometer lek reed, bleef het verschil beperkt. De gevallen Roglic liep zo slechts acht seconden in, waardoor het verschil nu 1m26s is in het voordeel van Evenepoel.

“Wat er gebeurd is? Een lekke band, dat gebeurt hé”, reageerde Evenepoel na de podiumceremonie in gesprek met Sporza. “Ik zat midden in het pak, in positie twintig tot dertig. Ik zette aan en mijn achterwiel gleed weg. Dan weet je dat je een leegloper hebt. Ik ben niet de persoon die gaat faken of valsspelen. Ik had goeie benen en ik wilde zelfs meedoen voor ritwinst. Ik ben niets aan het verzinnen.”

“Er werd me gezegd dat de driekilometerregel van kracht was. Bij pech eindig je dan in de tijd van de eerste renner.” Evenepoel werd uiteindelijk in dezelfde tijd geplaatst als de renners in de eerste grote groep achter de vier koplopers. “Van 1m34″ naar 1m26s. Dat is nog altijd oké”, aldus de man in de rode trui.