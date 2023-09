woensdag 6 september 2023 om 13:50

Evenepoel op zijn hoede: “Als je denkt dat er niets zal gebeuren, gebeurt er veel”

De elfde etappe van de Vuelta a España is niet al te lastig, maar kent wel een venijnige slotfase. Wat verwacht Remco Evenepoel er eigenlijk van? De Belg keek met Sporza vooruit. “Iedereen zal wel een beetje met de rem op koersen, maar dat zijn meestal gevaarlijke dagen.”

In de elfde etappe krijgen de renners in de finale alvast een voorproefje van de loodzware etappes die nog komen. Er wordt na een relatief vlakke etappe gefinisht op de Laguna Negra (6,5 kilometer aan 6,8 procent). Een makkelijke klim als je het gemiddelde stijgingspercentage hoort, maar een stuk lastiger als je het profiel ziet, met in de laatste kilometers stroken tot 14%.

Hoe kijkt Evenepoel naar de slotklim? “De klim is niet superregelmatig met een steile slotkilometer. Het is geen lange klim, een beetje te vergelijken met die in Andorra. Mocht het op een sprint aankomen, dan kan ik meedoen. Maar ik hoop op een vluchtersrit en dat verwacht ik ook.”

“Iedereen zal wel een beetje koersen met de rem op, maar dat zijn meestal gevaarlijke dagen. Als je denkt dat er niets zal gebeuren, dan gebeurt er veel”, is de nummer drie in het klassement op zijn hoede. “Het zal afhangen van hoe Jumbo-Visma de koers aanpakt. Welke vlucht rijdt weg of heeft een ander team een plan? Mannen als Juan Ayuso en Enric Mas moeten tijd goedmaken. Ik denk dat zulke ploegen sneller iets zullen ondernemen dan Jumbo-Visma, al kijkt iedereen met een bang hartje naar vrijdag en zaterdag.”

“Ik moet durven te gokken”

Evenepoel staat er voorlopig goed voor in het klassement, maar moet wel opboksen tegen drie renners van Jumbo-Visma (Sepp Kuss, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard) en drie mannen van UAE Emirates (Marc Soler, João Almeida en Juan Ayuso). Wat is de kopman van Soudal Quick-Step de komende anderhalve week van plan? “Ik moet durven te gokken om andere ploegen uit hun kot te lokken. Ik ben niet de enige die deze Vuelta wil winnen of die het podium wil halen.”

“Ik zal niet altijd hooi op mijn vork nemen. Anderen mogen ook eens iets doen. Daarom proberen we deze week iets meer afwachtend en verdedigend te koersen. Of ik Sepp Kuss laat rijden? Nee”, klinkt het gedecideerd.