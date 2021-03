Evenepoel: “Niets staat mijn voorbereiding op het seizoen nog in de weg”

Voor Remco Evenepoel kan zijn voorbereiding op zijn terugkeer in het peloton nu echt beginnen. Dat liet de jonge klassementsrenner van Deceuninck-Quick-Step weten na een belangrijke week, waarin werd gekeken of alles in zijn herstel na zijn zware val vorige zomer goed verloopt.

“Na tests in de Bakala Academy in Leuven en een onderzoek met de medische staf staat niets me meer in de weg om aan mijn voorbereiding op het seizoen te beginnen”, schreef Evenepoel op zijn social media. “Ik wil de ploegartsen, het ziekenhuis in Herentals, alle medewerkers van de ploeg en vooral ook mijn familie en vrienden bedanken voor alle steun in die moeilijke tijd. Ik kan jullie niet genoeg bedanken. Nu klik ik mijn voeten weer in de pedalen, zet ik mijn gezicht weer in de wind en ga ik voluit de juiste richting in. Er zijn nog veel doelen om te bereiken.”

Vorige maand kreeg de 21-jarige Belgische renner al toestemming om weer op de weg te trainen, nadat onderzoek had uitgewezen dat de breuk van zijn schaambeen voldoende was hersteld. “Ik heb nog een hele weg af te leggen”, vertelde hij eind februari in een Zoom-meeting met de media. “Een korte helling in de buurt rijd ik normaal gesproken fluitend op. Nu is het naar adem happen. Maar dat is normaal als je vier maanden hebt stilgelegen. Ik moet nu weer aan mijn basis werken, fond kweken.” De Giro d’Italia, die op 8 mei van start gaat, wordt zijn eerste koers.