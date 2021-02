Remco Evenepoel: “De Giro is mijn voorbereiding op de zomer”

Interview

Wat hij eerder al liet uitschijnen, bevestigde Remco Evenepoel vandaag nog eens in een Zoom-meeting met de media: de Ronde van Italië ziet hij als voorbereiding op zijn zomerprogramma, waarin de focus op de Spelen ligt. “Ik ga zelfs geen enkele etappe verkennen. Ik besteed mijn tijd liever in het verder opbouwen van de conditie.”

Exact drie maanden voor de start van de Giro kreeg het Belgische rondetalent groen licht om opnieuw te trainen. Sinds vorige vrijdag kan hij dat ook opnieuw buiten. “Nu gaan we week na week de progressie analyseren en stap per stap het aantal uren en de intensiteit opdrijven,” begon hij zijn relaas.

Hij moet nog één keer terug naar het Herentalse ziekenhuis om te zien of alles verder goed verloopt en hij gaat nog steeds langs bij kinesist Lieven Maesschalck waar hij verder stabiliteitsoefeningen gaat doen. “Ik ben lang inactief geweest. Mijn lichaam moet weer steviger worden. Als tijdrijder is dat geen overbodige luxe. En het is een leuk alternatief om te trainen zonder fiets.”

Dubbele hoogtestage

Richting de Giro plant Evenepoel nog twee hoogtestages in. “Volgende week vertrekken we naar Tenerife (Teide, red). Ik heb nog een hele weg af te leggen. Een kort hellinkje in de buurt rijd ik normaal fluitend op. Nu is het naar adem happen. Dat merkte ik gisteren nog, toen ik even met de ploegmaats meetrainde op de Muur van Geraardsbergen. Maar dat is normaal als je vier maanden hebt stilgelegen. Ik moet nu weer aan mijn basis werken, fond kweken.”

Op de Teide is hij niet van plan om de trainingen samen met de ploegmaats af te werken. “Die stage was eerder al ingepland en vind ik belangrijk om opnieuw in het ritme te geraken. Ik ben er heel lang uit geweest. Maar ik zal geen ritten van zes uur doen, zoals de ploegmaats. Ik zal me beperken tot ritten van drie, vier uur. Eigenlijk is deze hoogtestage een voorbereiding op een tweede hoogtestage in april, in de rechtstreekse aanloop naar de Ronde van Italië.”

En de Giro zelf ziet Evenepoel dan weer als voorbereiding op de zomer. “Niets moét. Ik reis naar Italië zonder ambities of verwachtingen. Maar ik verwacht er wel drie weken beter te worden. Het is een keuze die we gemaakt hebben om zonder andere wedstrijden aan de Giro te beginnen. Dat is een risico, ja. We weten niet of dat goed of slecht gaat uitdraaien. Maar waarom zou ik me opjagen? Drie maanden is sowieso kort, ik neem dan liever de tijd om rustig te groeien.”

Zonder verkenning

De Vlaams-Brabander gaat zelfs geen Giro-etappes verkennen. “Geen tijd voor”, zegt hij. “Ik heb teveel werk om conditioneel terug in orde te komen en dat is belangrijker dan verkenningen. Alleen het parcours van de koninginnenrit ken ik. Daar trainden we al. Verder zag ik alleen de grote lijnen van het traject. Ik ziet het ook niet als noodzaak, als je weet met welke ingesteldheid ik er van start ga.”

Ook na de Giro staat geen competitie meer op het programma richting de Olympische Spelen. “Dat is wel altijd al het plan geweest, ook al had ik sneller weer kunnen koersen. Dat blijft zoals het was. Het is bij mij al een paar keer goed uitgedraaid om na een hoogtestage onmiddellijk goed te presteren. Waarom niet vertrouwen op iets wat al gerendeerd heeft?”

Over een eventuele deelname aan de Vuelta heeft Evenepoel nog niets beslist. “Dat is nog heel veraf. Laten we eerst proeven van de Ronde van Italië, zonder verwachtingen en dan doorwerken naar de zomer. De Vuelta is wel een optie, maar het zijn zorgen voor later. Laat ik maar eerst honderd procent fit geraken, zodat ik opnieuw de hellinkjes in de buurt kan opknallen.”

“UCI mag iets meer vertrouwen hebben” Tot slot had Evenepoel het ook nog even over de nieuwe veiligheidsmaatregelen die zijn aangekondigd. En over het onderzoek daar naar hem is gevoerd. “Ik ben ervan overtuigd dat er veel goede maatregelen tussen zitten. Maar andere zijn te extreem. Bij mijn ritzege in de Ronde van Polen vorig jaar reed ik vijftig kilometer alleen. Meermaals met de handen op het stuur, wat veel ontspannender is voor handen en schouders én – vooral – aerodynamischer. Renners weten wel wat kan en niet kan. Maar voorzichtigheid is uiteraard belangrijk. Het is goed dat dat een item is en dat er aan gewerkt wordt.” Lappartient

Evenepoel bevestigde dat hij een mail naar UCI-voorzitter Lappartient heeft gestuurd naar aanleiding van het onderzoek dat gevoerd is naar wat er in zijn achterzak zat bij zijn val in Lombardije. “Uitgerekend op het moment van de Tourstart, wanneer je half gebroken ligt te herstellen in bed, word je zwart gemaakt. Terwijl je weet dat je in de verste verte geen fouten hebt gemaakt.” “In alle rittenkoersen die ik won, moest ik als leider trouwens na elke etappe naar de controle. Daar heb ik geen probleem mee, dat is het protocol. Maar dan mag de UCI wel iets meer vertrouwen hebben in bepaalde renners. Als ik nu hoor dat het richting de veiligheid ook weer vooral over de renners gaat…