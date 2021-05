Evenepoel na tijdsverlies: “Het was niet mijn beste dag”

Op de sterrati van Toscane kende Remco Evenepoel geen beste dag. Hij verloor de aansluiting met de favorieten en kwam op achterstand over de streep. In het klassement zakte de kopman van Deceuninck-Quick-Step van de tweede naar de zevende plaats.

“Helaas verloor ik twee minuten. Het was niet mijn beste dag”, liet Evenepoel via zijn ploeg weten. “Op de tweede sector heb ik veel afgezien en op de derde, toen ze begonnen te sprinten, voelde ik dat de benen vrijwel leeg waren. Daarom kwam ik in laatste positie en kon ik niet langer volgen. Zo reageerde mijn lichaam na elf dagen koersen, na zo’n lange tijd zonder wedstrijden.”

“Ik ben de ploeg en João (Almeida, red.) dankbaar voor het werk dat ze vandaag voor mij van de start tot aan de finish hebben gedaan. Het is geen goed resultaat van mij, maar ik sta nog altijd zevende in mijn eerste grote ronde. Ook blijf ik zelfverzekerd, want het is nog een lange weg tot aan Milaan”, aldus de 21-jarige Belg.

Bij Deceuninck-Quick-Step wist men dat het een moeilijke etappe zou worden, zei ploegleider Klaas Lodewyck. “We verloren wat tijd, maar gezien de omstandigheden is dit niet het einde van de wereld. We zijn niet de enige met tijdsverlies. Het was voor veel renners een zware etappe. We blijven optimistisch en gemotiveerd voor de grote bergetappes.”