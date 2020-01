Evenepoel na tijdritzege: “Denk niet aan winnen van het klassement” woensdag 29 januari 2020 om 08:23

Remco Evenepoel denderde tijdens de derde dag van de Vuelta a San Juan als een stoomtrein naar zijn eerste seizoenszege. Tijdens de slechts 15 kilometer lange rit tegen de klok naar de dam van Punta Negra reed hij per kilometer meer dan twee seconden sneller dan nummer twee Filippo Ganna. De nog maar 20-jarige Belg is de nieuwe leider in San Juan, maar geeft aan dat

hij in het restant van de koers zal blijven werken voor zijn ploeg.

“De tijdrit was kort, maar het voelde alsof het de langste uit mijn leven was door alle rechte wegen. Zelfs de klim voelde eindeloos”, reageerde hij na afloop. “Ik pakte tijd op het vlakke, waar ik een stevig tempo reed. Op de klim versnelde ik en pakte ik nog wat tijd. Dat betekent dat de benen goed zijn, een fijn gevoel zo vroeg in het seizoen.”

Evenepoel vervolgt de Argentijnse rittenkoers als leider. De etappe met aankomst bovenop de Alto del Colorado zal vrijdag beslissend zijn. “Het is mooi om nu ook bovenaan te staan, maar we moeten onze focus niet verliezen. Er zijn nog vier ritten te gaan. Ik denk niet aan het eindklassement op dit moment, we moeten het dag per dag bekijken. Ik wil de ploeg helpen waar en wanneer ik kan, aan het eind van de week zien we dan wel waar ik sta.”