Evenepoel na lead-out voor Alaphilippe: “We zijn een superduo”

Julian Alaphilippe won gisteren de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland door de sprint van een grote groep te winnen. Daarbij kreeg hij hulp van Remco Evenepoel, die de lead-out verzorgde. “De wereldkampioen, daarvoor kom ik graag eens uit mijn kot”, zei de Belg na afloop tegen Het Laatste Nieuws.

“We hadden afgesproken dat ik Julian bij het uitzwenken links zou doorlaten. Dan kon de rest niet meer langs”, doet Evenepoel de vooraf bedachte ideeën van Quick-Step Alpha Vinyl uit de doeken. “Dat tactisch plan klopte perfect. Zoals jullie het zagen gebeuren, zo hadden we het op de teambriefing uitgestippeld.”

“In déze ploeg ben ik zowat de enige die ietwat spurtvoorbereiding in de benen heeft. Het was me al een paar keer goed gelukt. Uiteindelijk is Julian brengen toch een béétje hetzelfde als Fabio Jakobsen. Ik, de nieuwe Michael Mørkøv?”, grijnsde de 22-jarige renner. “Neen, dat is té veel eer. Voor een echte massaspurt heb ik te weinig lef en body. Daar blijf ik wijselijk uit. Oké, dit was ook een massaspurt. Maar dan één zonder pure sprinters. Makkelijker, toch wel.”

“Superduo”

Evenepoel had vooraf dus al toegezegd dat hij zich in dienst zou stellen van Alaphilippe. “Voor mij is het een droom om voor hem te mogen werken. Julian en ik kennen elkaar nu al geruime tijd. Vandaag tonen we iedereen wat voor een superduo we zijn. Ik weet ook dat zich dat vroeg of laat wel eens terugbetaalt. We gaan nog heel veel koersen samen rijden.”

In de Ardennenklassiekers komen Alaphilippe en Evenepoel ook samen in actie. Terwijl Evenepoel het kopmanschap zal dragen in de Brabantse Pijl, is Alaphilippe het speerpunt in de Waalse Pijl, noteert HLN. “En allebei in een beschermde rol in Luik-Bastenaken-Luik. Waar we maar beter met twee grote favorieten zullen zijn dan met één”, aldus Evenepoel.