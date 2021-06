Evenepoel na koninginnenrit: “Was niet zwaar en steil genoeg”

Remco Evenepoel is weer een stap dichterbij de eindzege in de Baloise Belgium Tour. De klassementsleider kwam tijdens de koninginnenrit geen moment in de problemen. Hij kon in de slotfase zelfs nog Davide Ballerini (derde) ondersteunen. “Het was niet dat ik piepedood zat, dus heb ik mij voorop gezet voor Ballerini. Dat was ook veiliger voor mij.”

In het flashinterview sprak Evenepoel van een zenuwachtige finale. “Eigenlijk jammer dat deze rit niet zwaarder was. Als je naar de Ardennen gaat, denk je toch eerder dat een klimmer of een aanvaller gaat winnen in plaats van een sprinter. Maar deze kant van de Ardennen is iets minder lastig dan de kant richting Spa. Dat is een beetje jammer omdat het toch de koninginnenrit is. We voelden onderweg wel dat het niet zwaar en steil genoeg was.”

Het enige stuk dat een beetje lastig was was dat kleine klimmetje waar we met Ballerini en Lampaert het peloton in twee, drie brokken hebben gereden. Voor de rest was het niet heel zwaar. Maar we zijn nog steeds leider en dat is het belangrijkste. Het was een zenuwachtige finale, omdat het nog een sprint werd. Het was niet dat ik piepedood zat, dus heb ik mij op kop gezet voor Ballerini. Dat was ook veiliger voor mij.”

Praatje met Van der Sande

Een ander opmerkelijk feitje dan nog, iets dat we zagen we in die finale. Twee kilometer voor de streep ging de klassementsleider namelijk een praatje maken met Tosh Van der Sande, die Caleb Ewan namens Lotto Soudal naar winst moest leiden. Evenepoel deed een voorstel. “Ik vroeg aan Tosh of ik in wiel van Philippe Gilbert mocht zitten”, tekent Het Laatste Nieuws op.

“Het had geen zin om met twee naast elkaar te rijden. We zouden meteen twee man overboord moeten gooien. Als Phil’ van kop ging nam ik over en bleef de snelheid hoog. Het was gewoon een vraag en Tosh vond het goed. Er is respect onder de Belgen, we maken niet veel ruzie met elkaar.”

Met nog een etappe te gaan is de tweede achtereenvolgende eindoverwinning in de Baloise Belgium Tour binnen handbereik. Evenepoel onthult alvast dat het winnen van het eindklassement niet het enige doel zal zijn voor Deceuninck-Quick-Step. “We zullen morgen proberen om de koers te controleren voor Cavendish in de sprint en natuurlijk willen we de leidersplaats verdedigen. Ik ken het parcours nog van twee jaar geleden en normaal moet dat geen probleem zijn.”