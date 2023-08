dinsdag 29 augustus 2023 om 18:33

Evenepoel na chaotische slotfase: “Dit was echt een typische sprintrit in de Vuelta”

Voor Remco Evenepoel viel er vandaag niet veel te winnen in de Vuelta a España. De rodetruidrager wist zonder kleerscheuren de finish in Tarragona te bereiken, al verliepen de laatste kilometers wel zeer chaotisch. “Maar we zaten perfect geplaatst”, was zijn conclusie na afloop.

De vierde etappe van de Vuelta a España leek een geschiedenisloze rit te worden, maar in de finale werd het peloton nog opgeschrikt door een valpartij. Met nog goed vijf kilometer te gaan, dus buiten de veilige zone van de laatste drie kilometer, gingen meerdere renners op hoge snelheid tegen de vlakte.

Ook de eindsprint was behoorlijk chaotisch, zag ook Evenepoel. “Grote wegen, niet te veel bochten en dan een hectische finale. Het was echt een typische sprintetappe in de Vuelta”, vat de Belg het samen. “Ik denk wel dat we als ploeg perfect zaten. Mijn ploeggenoten wisten me zo uit de problemen te houden in de laatste zes à zeven kilometer.”

“Ik moet ze daarvoor bedanken. Dat ze me in de laatste kilometer bij de eerste vijftien renners wisten af te zetten. Het was echt fantastisch werk”, spreekt Evenepoel vol lof over zijn ploeggenoten.