Evenepoel moet nipt meerdere erkennen in Roglic: “Ik moest van te ver komen”

De wielerfans hoefden in de Ronde van Catalonië niet lang te wachten op een duel tussen Primož Roglič en Remco Evenepoel. In de openingsrit in Sant Feliu de Guíxols kregen we een sprint op het scherpst van de snede, die werd gewonnen door Roglič. Evenepoel baalde na afloop wel een beetje van zijn tweede plek.

Voor de start van de openingsrit had Evenepoel het vooral over ‘veilig doorkomen’ en ‘geen tijd verliezen’, maar de coureur van Soudal Quick-Step besloot zich uiteindelijk toch gewoon te mengen in de sprint. “Ik had er de benen voor, dus waarom niet? Het ging ook om een ritzege in de WorldTour”, blikte hij na afloop met Eurosport terug op de finale.

Evenepoel liet op de licht hellende aankomststrook zien dat het met zijn explosiviteit en sprintvermogen wel snor zit, maar de Belg moest van te ver komen. “We hadden een vrij gelijkwaardige snelheid, maar ik moest van te ver komen. Al is het achteraf altijd makkelijk excuses zoeken. Als ik in zijn wiel had gezeten, had ik misschien kunnen winnen.”

De wereldkampioen voelde zich in de openingsuren nog niet al te best. “Het was in het begin nog lastig en even zoeken. Alle trainingen en mijn hoogtestage, ik voelde het in de benen. Maar toen het tempo omhoog ging, begon ik mij beter en beter te voelen. Dat is een goed signaal voor de rest van de week, al blijft het jammer dat ik hier tweede ben. Maar ja, c’est la vie.”