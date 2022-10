Evenepoel komt met Keisse over de finish: “Hij is erg belangrijk voor me geweest”

Het was voor Remco Evenepoel een dag om nooit te vergeten. De Belg speelde weliswaar geen rol van betekenis in de finale van Binche-Chimay-Binche, maar reed vandaag wel zijn eerste wedstrijdkilometers in de regenboogtrui. Bovendien bolde hij met zijn afscheidnemende ploegmaat Iljo Keisse over de finish.

Evenepoel liet zich in de prefinale nog enkele keren zien in de aanval, maar voelde al snel dat hij geen hoofdrol kan vertolken in de finale. “Ik voelde al snel dat de benen slecht waren”, begon hij zijn relaas in het flashinterview. “Toen ze via de radio zeiden dat Iljo Keisse was gelost, wilde ik in de slotronde samen met hem rijden. Ik wilde in schoonheid afsluiten, met Iljo. Hij is erg belangrijk voor me geweest.”

“Ik heb veel van hem geleerd en het was een eer om met hem de kamer te delen. Dit was niet vooraf afgesproken met Iljo, maar ik wilde het gewoon zo doen. Op het einde was het behoorlijk stil. We hebben vooral genoten van het moment. Hij verklaarde me voor gek dat ik het deed, maar ik wilde hem niet alleen laten rijden.”

Evenepoel heeft verder ook genoten van zijn eerste koers als wereldkampioen. “Mijn seizoen kon echt niet mooier eindigen. Ook de aanmoedigingen tijdens de koers waren schitterend. Om de trui aan te trekken, dat is iets magisch.”