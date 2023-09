dinsdag 12 september 2023 om 14:59

Evenepoel kiest voor ‘dagje extra herstel’ in Vuelta: “Iedereen een vrije rol, behalve ik”

De zestiende etappe van de Vuelta a España is slechts 120 kilometer lang, maar kent wel een bijzonder pittige finale. De finish is namelijk getrokken op de steile slotklim (4,8 km aan 8,8%) in Bejes. Is dit iets voor Remco Evenepoel? “Vandaag is het nog een dagje extra herstel voor mezelf”, benadrukt de bergkoning nogmaals voor de start.

De Belgische kampioen liet zondag na de finish van de vijftiende etappe al weten dat hij dinsdag een snipperdag zou nemen. “In de start ga ik er nog voor proberen te zorgen dat iemand van ons (doelt op zijn ploeggenoten van Soudal Quick-Step, red.) in de vlucht kan geraken, maar op het einde ga ik het zoals aangegeven laten lopen”, liet Evenepoel vandaag voor de start weten aan Het Nieuwsblad. “Iedereen krijgt vandaag een vrije rol, behalve ik.”

Over nieuws rond Van Hooydonck: “Het is natuurlijk een schok”

Bij de start ging het overigens niet echt over de etappe, maar vooral over Nathan Van Hooydonck. De wielerwereld werd vandaag opgeschrikt door het nieuws over de Belg. De 27-jarige coureur van Jumbo-Visma zou in levensgevaar verkeren na een zwaar auto-ongeluk. Ook Evenepoel reageerde aangeslagen. “Ik heb er iets over zien verschijnen, maar het laatste uur heb ik er niet meer naar gekeken.”

“Op dit moment weet niemand wat de toestand is. Het is natuurlijk wel een schok. Het is altijd even schrikken als er dergelijk nieuws verschijnt. Ik hoop gewoon dat hij oké is en dat hij oké blijft. Voor zijn naasten, zijn team en zijn dierbaren sturen we allemaal onze maximale steun uit.”