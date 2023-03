Evenepoel kent winnende recept voor Giro: “Afstand nemen in tijdritten”

De komende Giro d’Italia staat in het teken van het duel tussen Remco Evenepoel en Primož Roglič. In de Ronde van Catalonië kregen we alvast een voorproefje, en het werd een strijd op het scherpst van de snede. Roglič kwam als overwinnaar uit de strijd, maar Evenepoel weet wat hij moet doen om de Ronde van Italië te winnen.

In de Ronde van Catalonië zagen we een fascinerende tweestrijd in de bergen, maar in de Giro d’Italia krijgen de renners ook meer dan zeventig kilometer tegen de klok voorgeschoteld. “Bergop zijn we voorlopig elkaars evenknie. Het zal moeilijk worden om Roglič op de klimmen te lossen. Het zal er dus op aankomen om hem in de eerste week op achterstand te zetten door afstand te nemen in de tijdritten”, laat Evenepoel weten aan Sporza.

Evenepoel is tevreden over zijn Ronde van Catalonië, en zag tevens een sterke Soudal Quick-Step-ploeg aan het werk. “Ik ben heel trots op wat we deze week getoond hebben. We hebben altijd initiatief genomen en bergop de koers gemaakt. Uiteindelijk heeft dat twee keer geloond en met een beetje geluk had dat zelfs nog meer kunnen zijn.”

“In dat opzicht hebben we grote stappen gezet ten opzichte van vorig jaar. We kunnen de koers nu zowel maken als controleren. Iedereen van de ploeg loopt momenteel over van vertrouwen. Donderdag vertrekken we naar Tenerife voor een tweede hoogtestage. Dat zal zwaar worden, maar als ik zie hoe goed de benen nu al zijn, kan dat alleen maar lonen richting de Giro. Ik kom altijd sterker uit zo’n hoogtestage.”

Klaas Lodewyck, een van de ploegleiders van Soudal Quick-Step, is ook zeer optimistisch. “Hoe meer beklimmingen onderweg, hoe beter voor Remco. De twee ritten waar Roglič goed presteerde, zijn die waar het heel de dag vlak was en die werden afgesloten met een halfuurtje klimmen. In de Giro zijn er een paar ritten met veel hoogtemeters. Ik ben er zeker van dat Primož kan kraken als we hem daar vanaf het begin onder druk kunnen zetten”, citeert Het Nieuwsblad.