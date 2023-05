Evenepoel is op zijn hoede: “Verwacht een zeer nerveuze aanloop naar eerste klim”

De renners krijgen vandaag een verraderlijke finale voorgeschoteld in de derde etappe van de Giro d’Italia. Op de laatste twee beklimmingen zullen de klassementsrenners op hun hoede moeten zijn. “Ik verwacht hectiek om de eerste klim op te draaien, en dan zal het heel snel richting finish gaan”, is de voorspelling van rozetruidrager Remco Evenepoel.

De derde etappe in de Giro d’Italia is de op twee na langste rit in deze ronde. Tussen Vasto en Melfi moeten er 216 kilometers overbrugd worden. Het venijn van de rit zit in de laatste veertig kilometer, met een beklimming van de derde categorie en een van de vierde categorie.

“Ik verwacht vandaag wel weer een heel nerveuze aanloop naar de eerste klim”, is Evenepoel zich in gesprek met Het Nieuwsblad bewust van de mogelijke gevaren. “Ik heb de laatste zeventig kilometer verkend met de auto, ik weet dus wat er komt. Ik verwacht hectiek om de eerste klim op te draaien, en dan zal het heel snel richting finish gaan.”

Duel met Roglič?

Na de laatste klim is het nog goed dertig kilometer tot de streep. De finale loopt in grotendeels dalende en vlakke lijn, al loopt de finish wel weer omhoog. Is dit spek naar de bek van mannen als Evenepoel en Primož Roglič? Die eerste verwacht niet meteen een duel. “In de Ronde van Catalonië was het lastiger, in deze Giro-rit is het slechts de laatste 200 meter bergop. In Catalonië ging het om de laatste kilometer en het liep bovendien meer op dan hier.”

“Ik verwacht vandaag meer mannen als Michael Matthews. Ik verwacht dat dat soort renners een streepje voor hebben. Maar ook wij hebben zo’n jongen in de ploeg met Davide Ballerini. De taak voor de jongens is om mij goed af te zetten in de laatste kilometers. En als Ballerini zich nog goed voelt, mag hij meesprinten, maar het is ook niet de bedoeling dat de andere klassementsmannen gratis seconden pakken op mij. Dus ik zal waarschijnlijk aan het wiel van Roglič plakken”, besluit Evenepoel met een glimlach.