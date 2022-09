Evenepoel houdt controle: “Mas wilde mijn benen testen, maar ik kon goed reageren”

Remco Evenepoel heeft de eerste dag zonder Primož Roglič in de Vuelta a España overleefd in de rode trui. In de rit naar Monasterio de Tendudía zag hij de ritwinst gaan naar vroege vluchter Rigoberto Urán, maar zelf moest hij wat aanvallen counteren. “Het was nog niet zo makkelijk om de demarrages van Enric Mas te volgen”, zegt Evenepoel.

“Vooral de eerste aanval van Mas was lastig”, blikt de Belgische rodetruidrager van Quick-Step-Alpha Vinyl terug. Uiteindelijk verloor hij alleen op concurrent João Almeida negen seconden. “Ik wist dat Almeida wat verder staat in het klassement, en dat hij die ruimte kan krijgen. Dat was een goede actie van hem. Enric probeerde mijn benen te testen, maar ik kon goed reageren. De ploeg bracht mij goed naar slotklim, want het was geen makkelijke finish. Het was toch best steil, dat maakte het zeker niet makkelijk. Opnieuw een lastige finish…”

Maar toch oogde Evenepoel goed. Met nog drie lastige etappes te gaan, heeft hij 2.01 minuut voorsprong op Mas en 4.51 minuut op nummer drie Juan Ayuso. “Het is nu net zo moeilijk als mét Primož Roglič. Deze aankomst had Primož heel goed gelegen. Hij had hier zo 10 tot 15 seconden kunnen pakken. Wat dat betreft is er nu minder gevaar, want Enric is iets minder explosief. Dat is het grootste verschil, maar dat maakt het er niet makkelijker op.”