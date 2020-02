Evenepoel geeft eindzege Volta ao Algarve glans met zege in slottijdrit zondag 23 februari 2020 om 17:26

Remco Evenepoel heeft de 46e editie van de Volta ao Algarve op zijn naam geschreven. De renner van Deceuninck-Quick-Step versloeg in de slottijdrit in en rond Lagoa niemand minder dan Rohan Dennis, de regerend wereldkampioen tijdrijden.

Miguel Ángel López liet zaterdag op de Alto de Malhão zien dat Remco Evenepoel ook maar een mens is, maar de renner van Deceuninck-Quick-Step deed wel uitstekende zaken op de drie kilometer lange helling door de gele leiderstrui te behouden. De verschillen in het klassement waren, voor aanvang van de slotetappe, zeer beperkt, maar vandaag stond er een individuele tijdrit van meer dan twintig kilometer op het programma in en rond Lagoa.

Wie klopt Rohan Dennis?

En laat Evenepoel nu de Europees- en vice-wereldkampioen tegen de klok zijn… Maar vooraleer we de klassementsrenners in actie zagen, was het aan de mindere goden, knechten en tijdritspecialisten. David Livramento mocht als eerste renner een tijd neerzetten, maar het was Jasha Sütterlin die met 25:03 een uitstekende tijdrit wist af te werken.

De Duitser van Team Sunweb wist net niet de barrière van de 25 minuten te doorbreken, iets waar Mikkel Bjerg (24:59) en Yves Lampaert (24:53) wel in slaagden. De Belg van Deceuninck-Quick-Step kon echter niet lang genieten van zijn leidende positie, aangezien Rohan Dennis na een trage start onder stoom kwam. De wereldkampioen tijdrijden moest aan het eerste tussenpunt nog tijd prijsgeven, maar reed een ijzersterk tweede gedeelte.

Evenepoel veruit de snelste aan het eerste tussenpunt

Zo bleek hij aan de finish ruim een halve minuut sneller dan Lampaert, maar de Australiër van Team Ineos moest nog wachten op de binnenkomst van Evenepoel, die de snelste tijd realiseerde aan het eerste tussenpunt. Het verschil tussen beide kemphanen bleek iets meer dan twintig seconden in het voordeel van Evenepoel, die op weg leek naar zijn tweede tijdritzege van het seizoen.

De geletruidrager leek de eindzege al binnen te hebben, aangezien het verschil met directe concurrenten als Maximilian Schachmann, Daniel Martin en Rui Costa significant was. Evenepoel was ook aan het tweede tussenpunt de snelste renner, al was het verschil met Dennis plots maar negen seconden. De Australiër leek perfect te hebben ingedeeld, al was het nog wachten op de finish van de Belg.

Evenepoel zet kers op de taart

Evenepoel leek wat van zijn pluimen te verliezen, maar wist zijn tempo toch vast te houden in de slotkilometers richting Lagoa. De eindwinnaar klokte aan de streep een tijd van 24:07, waardoor hij alsnog tien seconden sneller was dan Dennis. Stefan Küng eindigde als derde in de daguitslag.

Verder waren er nog de nodige verschuivingen in het klassement. Schachmann wist zijn tweede plaats vast te houden, maar Miguel Ángel López wist in extremis nog een podiumplaats uit de brand te slepen. De Colombiaan reed een uitstekende tijdrit en wist Daniel Martin nog te passeren. De Ier van Israel Start-Up Nation verloor veel tijd onderweg naar Lagoa en tuimelde zelfs uit de top-10.