Evenepoel gaat ‘confrontatie’ met Ronde van Lombardije aan: “Hoe sneller, hoe beter”

De volgende koers op het programma van Remco Evenepoel is de Druivenkoers op 26 augustus, maar de Belg kijkt ook al met een schuin oog naar de Ronde van Lombardije. Afgelopen zondag was het exact één jaar geleden dat Evenepoel zwaar ten val kwam in de Italiaanse wedstrijd. Toch staat de renner dit jaar ‘gewoon’ aan de start van de herfstklassieker.

In een interview met Het Laatste Nieuws blikt Evenepoel alvast vooruit op de Ronde van Lombardije. Over iets minder dan twee maanden keert de renner weer terug naar de plek des onheils: vorig jaar kwam hij namelijk zwaar ten val in de afdaling van de Colma di Sormano, nadat hij in de afzink een bocht verkeerd inschatte en zo over een muurtje het ravijn inreed.

Evenepoel heeft er afgelopen zondag niet al te lang bij stilgestaan. “Dat heeft geen zin. Na mijn thuiskomst vanuit Denemarken heb ik mijn koffers leeggemaakt en ben ik gaan fietsen, om mijn gedachten te verzetten. Ik moet ooit weer de confrontatie opnieuw aangaan. Hoe sneller, hoe beter. Dus keer ik er op 9 oktober weer terug.”

Mentale worstelpartij

Evenepoel heeft niet meteen de ambitie om een goede uitslag te rijden in de koers van de vallende bladeren. “Wel om de mentale worstelpartij absoluut te winnen. Ik heb geen idee hoe ik zal reageren eens ik er ben. Kom ik aan de start met een beklemmend gevoel? En verlamt me dat een beetje tijdens de koers? Of zal ik eerder bevrijd rondfietsen en de nodige risico’s durven nemen? We zien wel.”

Veel vragen en nog geen antwoorden, maar toch kijkt Evenepoel uit naar de eerstvolgende editie van de Ronde van Lombardije. “Ik kijk er in elk geval naar uit om de bladzijde te kunnen omslaan. Of het voorval me als mens heeft veranderd? Misschien ben ik een paar centimeter gekrompen”, reageert de Belg met een kwinkslag. “Nee, niet echt. Al kijk ik nu anders tegen dingen aan.”

“Zo even loslaten kan af en toe geen kwaad. En genieten van… Een biefstuk met frietjes. Zoals elk normaal mens.”