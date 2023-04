Evenepoel en Van der Poel doen drankje tijdens training in Spanje

Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel hebben elkaar donderdag ontmoet tijdens een trainingspauze. De Nederlander en de Belg hebben in de Velosol Cycling Bar samen een drankje gedronken.

De Velosol Cycling Bar is een bekend wielercafé in Xalo, waar veel profwielrenners tijdens hun training een koffiestop inlassen.

Of Van der Poel en Evenepoel bewust met elkaar hebben afgesproken of elkaar toevallig tegen het lijf zijn gelopen, is niet bekend.

Giro-voorbereiding

Evenepoel verblijft momenteel in Syncrosfera, in de buurt van Denia, waar hij in een speciale hoogtekamer slaapt. Daar zet hij de puntjes op de i voor de Giro d’Italia, die volgende week zaterdag van start gaat.

Van der Poel heeft afgelopen jaar een huis gekocht in de streek en gaat zich na een relatieve rustperiode voorbereiden op de Ronde van Zwitserland en de Tour de France.