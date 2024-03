woensdag 6 maart 2024 om 11:48

Evenepoel blikt vooruit op ‘Ardennenklassieker’: “Een erg goede rit voor Roglic”

In de derde rit van Parijs-Nice werden de verschillen nog gemaakt tegen de klok, vandaag zal dat bergop gebeuren. In de vierde etappe doemen er maar liefst zes beklimmingen van tweede categorie en een klim van eerste categorie op. Remco Evenepoel is dan ook zeer gemotiveerd.

De kopman van Soudal Quick-Step – die voorlopig achtste staat in het klassement, op achttien seconden van leider Brandon McNulty – keek voor de start met Het Laatste Nieuws vooruit op de rit naar de Mont Brouilly. Evenepoel houdt vooral rekening met Primoz Roglic. “We zullen er voor moeten opletten. Het wordt een pittige en nerveuze etappe, die hem heel goed ligt en waarin hij tijd zal willen goedmaken.”

“Zelf kijk ik er ook naar uit, want de rit lijkt een beetje op een Ardennenklassieker”, aldus Evenepoel, die echter niet alleen kijkt naar zijn Sloveense rivaal van BORA-hansgrohe. “Ik houd ook ernstig rekening met Carlos Rodríguez en Egan Bernal, die in de ploegentijdrit afklokten in dezelfde tijd. En vooral de mannen van UAE Emirates. McNulty, Fisher-Black, Almeida, Vine… Bergop rijd je ze niet zomaar naar de filistijnen.”

‘Dagske vechten’

Soudal Quick-Step, de ploeg van Evenepoel, zal de koers vandaag niet controleren. “UAE bezit de leiderstrui. Het is aan hen om te controleren. We moeten ons vooral klaarmaken voor aanvallen van andere teams. Volgen en de dag goed doorkomen. En dan zien we wel of er iets zal gebeuren op het einde.”

“Het wordt zaak om vandaag overal goed gepositioneerd te zitten, want het zijn smalle, nerveuze klimmetjes. En ook nerveuze afdalingen. Ik verwacht opnieuw de hectiek van dag één. Het wordt een ‘dagske vechten’.”