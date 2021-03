Evaluatie na Kuurne: “Publiek in Kortrijk lapte oproep massaal aan hun laars”

Het Vlaamse wielervoorjaar kan en mag doorgaan van de (lokale) autoriteiten, als het publiek in deze coronatijden maar thuisblijft. Dat tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne in de straten van Kortrijk toch veel volk stond, riep vraagtekens op. “De Kortrijkzanen lapten de oproep van de gouverneur massaal aan hun laars”, reageert Stefaan Stamper van het bestuur van KBK in Het Laatste Nieuws.

“Het viel goed mee langs het parcours, zelfs op hellingen zoals de Oude Kwaremont. Om dan bij het binnenkomen van Kortrijk plots al dat volk te zien”, geeft Stamper aan. Het beeld zorgde in start- en finishplaats Kuurne voor oproer, want daar bleef het publiek wel weg. “Logisch dat de mensen in Kuurne gefrustreerd zijn, want het was er op sommige plaatsen echt over in Kortrijk”, zegt Francis Benoit, de burgemeester van Kuurne.

“De regels zijn misschien een beetje te streng, mar vooral chapeau voor de Kuurnenaren die er zich wél aan hielden. Ik vraag me af of de politie toezicht hield in Kortrijk. Het voelt niet rechtvaardig aan, wat er daar gebeurd is. Ik vraag een evaluatie”, aldus Benoit. Daar sluit gouveneur Carl Decaluwé zich bij aan. Die evaluatie komt er, zegt Decaluwé. “Als het in Kuurne lukt, moet het ook in Kortrijk lukken. Nu krijg ik vooral de indruk dat het stadsbestuur van Kortrijk en de politie hun werk niet helemaal correct deden. Dus gaan we dat grondig bekijken.”

‘Het is niet zo dat er volksfeesten waren’

De burgemeester van Kortrijk vindt dat hij niet de hele binnenstad kan afsluiten. “Het parcours strekte zich in Kortrijk over 18 kilometer uit. We hébben opgeroepen om de renners niet in het echt aan te moedigen. En de politie was wél op cruciale punten aanwezig. Maar toen de renners passeerden, hielden mensen even halt om te kijken, meer niet. Het is niet zo dat er volksfeesten waren. Er waren door het mooie weer gewoon veel wandelaars en fietsers in de stad. Het is jammer dat zo’n mooie koers hierdoor nu helemaal overschaduwd wordt”, vertelt Ruth Vandenberghe.