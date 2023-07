Eva van Agt reageert na akelige val: “Sorry voor iedereen die ik heb laten schrikken”

Eva van Agt ging maandag hard onderuit tijdens de tweede etappe van de Tour de France Femmes. De 26-jarige renster van Jumbo-Visma, die onder meer een hersenschudding opliep, heeft inmiddels gereageerd op haar akelige val. “Mijn leven is een droom, maar gisteren was het voor de mensen die mij lief hebben heel eventjes een nachtmerrie – sorry voor iedereen die ik heb laten schrikken”, schrijft ze op Instagram.

“De tweede etappe van de Tour de France Femmes avec Zwift heb ik na een val in de laatste afdaling helaas moeten verlaten per ambulance”, vervolgt Van Agt. “Fysiek is alles wel oké: ik heb een longkneuzing, hersenschudding en wat hechtingen, maar ik baal natuurlijk enorm dat ik het team zo in de steek laat. Dankzij alle goede zorgen van het team kan ik vandaag naar Nederland vertrekken om daar te herstellen. Bedankt voor al jullie lieve berichtjes, dat doet me heel goed. Vanwege de hersenschudding probeer ik m’n schermtijd even te beperken, dus ik reageer later!”

Van Agt reed in de tweede rit lange tijd vooruit met Anouska Koster en Yara Kastelijn, maar kwam in de laatste tien kilometer hard ten val tegen een vangrail. De Nijmeegse renster verloor volgens de NOS even haar bewustzijn, maar kwam ook snel weer bij. Ze werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, waar ze verder werd onderzocht.

