Tour Femmes 2023: Eva van Agt bij bewustzijn na val

Eva van Agt is bij bewustzijn na haar val in de tweede etappe, meldt haar ploeg in een persbericht. De renster is naar het ziekenhuis gebracht, waar ze verder zal worden onderzocht.

Van Agt reed in de tweede rit lange tijd vooruit met Anouska Koster en Yara Kastelijn, maar kwam in de laatste tien kilometer hard ten val tegen een vangrail. De Nijmeegse renster verloor volgens de NOS even haar bewustzijn, maar kwam ook snel weer bij.

De Tour de France is voor de 26-jarige Van Agt wel ten einde gekomen.

🇫🇷 #TDFF2023 Update on Eva van Agt: Eva is conscious and was brought to the hospital, where she will undergo further examinations after her crash during stage two. — Team Jumbo-Visma Women (@JumboVismaWomen) July 24, 2023