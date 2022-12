Eva van Agt maakt selectie vrouwenploeg Jumbo-Visma voor 2023 compleet

Eva van Agt zal volgend jaar uitkomen voor de vrouwenploeg van Jumbo-Visma. De 25-jarige Van Agt, kleindochter van voormalig premier Dries van Agt, maakte dit voorjaar haar debuut in het profpeloton. Ze reed in dienst van Le Col-Wahoo een aantal grote wedstrijden, waaronder Le Tour de France Femmes.

Van Agt hockeyde enkele jaren op het hoogste niveau van Nederland, maar kreeg langzaam maar zeker ook steeds meer liefde voor de fiets. Op haar achttiende vertrok de Nijmeegse voor vier jaar naar Amerika. “Met een sportbeurs ging ik naar de Verenigde Staten om te hockeyen en om mijn bachelordiploma te halen. Ik begon daar steeds meer te fietsen, ook om mijn conditie op peil te houden. Na mijn studie heb ik een halfjaar door Amerika gereisd en dagelijks mooie fietstochten gemaakt.”

Terug in Nederland werd de hockeycompetitie stilgelegd vanwege de coronapandemie. Sindsdien is er veel veranderd in het leven van Van Agt. “Ik had behoefte aan een nieuwe uitdaging. Ik ben in Maastricht een masteropleiding gaan volgen en heb me aangesloten bij een studentenwielervereniging. Stiekem had ik de droom om profwielrenster te worden, maar ik dacht dat dat niet haalbaar was. Toch merkte ik dat ik snel sterker werd en ik kreeg zin om echt te gaan koersen. Daar ben ik afgelopen februari mee begonnen”, schetst ze haar verhaal.

Een paar maanden later tekende Van Agt al haar eerste profcontract bij Le Col-Wahoo en afgelopen zomer nam ze deel aan de Tour de France Femmes. Volgend jaar rijdt ze dus namens Team Jumbo-Visma Women in het peloton. “Ik ben heel dankbaar voor de kans die ik bij deze ploeg krijg. Ik ben ervan overtuigd dat ik veel ga leren van de begeleiding en van de andere rensters. Op tactisch gebied wil ik me de aankomende periode verder blijven ontwikkelen.”

“Ik hoop een rol te kunnen gaan spelen in de finales van heuvelklassiekers”, vervolgt Van Agt. “Een mooi resultaat rijden in Luik-Bastenaken-Luik of de Amstel Gold Race staat hoog op mijn wensenlijstje. Ik train altijd op die wegen, dus hoe mooi zou het zijn om mezelf daar te kunnen laten zien? Verder heb ik in het afgelopen jaar wat ervaring opgedaan in een paar etappekoersen en ook dat ligt me wel.”

Rutger Tijssen, sporttechnisch manager van het team, heeft het volste vertrouwen in de ontwikkeling van Van Agt. “Eva viel dit jaar op in peloton door haar attractieve manier van koersen”, verklaart hij. “Ze is aanwezig, aanvallend en lijkt voor niemand bang. Bij Team Jumbo-Visma kan ze stappen zetten in een sterke groep. Ook haar sportieve testen waren goed, dus we zijn erg blij met de komst van Eva.”