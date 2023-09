donderdag 14 september 2023 om 14:47

Eva van Agt maakt rentree na zware val in Tour de France Femmes: “Prijs me gelukkig”

Eva van Agt keert deze week terug in koers. De 26-jarige renster van Jumbo-Visma, die tijdens de Tour de France Femmes hard ten val kwam, gaat vrijdag van start in de Ronde van Romandië voor vrouwen.

“Het gaat inmiddels weer goed met me”, zegt een opgeluchte Van Agt op de site van Jumbo-Visma. “Ik prijs me gelukkig dat ik komend weekend weer in actie kan komen. Ik heb naar dit moment uitgekeken. Ik kan niet wachten om weer op pad te gaan met de meiden.”

Van Agt reed in de tweede rit van de Tour de France Femmes lange tijd vooruit met Anouska Koster en Yara Kastelijn, maar kwam in de laatste tien kilometer hard ten val tegen een vangrail. De Nijmeegse renster verloor even haar bewustzijn. Uiteindelijk viel de schade mee, maar de hersenschudding die ze opliep, zorgde wel voor een lange revalidatie. “Het heeft me enkele keren een stapje teruggeworpen in mijn weg naar een rentree. Ik train nu sinds enkele weken weer volledig, dus ik ben meer dan klaar om weer een rugnummer op te spelden.”

In de Ronde van Romandië start Van Agt aan de zijde van ploeggenoten Fem van Empel, Amber Kraak, Kim Cadzow, Rosita Reijnhout en Teuntje Beekhuis. “We willen met Amber en Fem voor een goed klassement gaan, maar ook Kim wil zich van een goede kant tonen”, weet Van Agt. “Voor wat betreft mijn eigen ambities maak ik vooraf niet al te veel illusies. Ik zal niet in topvorm zijn, maar dat is denk ik wel logisch. Het feit dat ik weer onderdeel kan zijn van de ploeg en mijn duit in het zakje kan doen, is hetgeen me al meer dan tevreden stelt.”