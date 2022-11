Europol niet meer betrokken bij dopingonderzoek Bahrain Victorious: “Operationele fase afgerond”

Europol is niet langer onderdeel van het dopingonderzoek naar Bahrain Victorious. “De zaak is nu in handen van de rechterlijke macht”, zegt een woordvoerder van de Europese politiedienst tegen Cycling Weekly.

Eind juni, in de week voor de start van de Tour de France, werden er op meerdere plekken doorzoekingen gedaan bij renners en stafleden van Bahrain Victorious. Europol liet daarop weten dat dit een gecoördineerde actie was van meerdere politie-eenheden en gerechtelijke autoriteiten in Frankrijk, België, Spanje, Kroatië, Italië, Polen en Slovenië, onder aanvoering van onder andere Europol. De Europese politiedienst had de leiding in het in 2021 begonnen onderzoek overgenomen van OCLAESP (een Franse eenheid die strijdt tegen misdrijven tegen de volksgezondheid en het milieu).

“De operationele fase in de gecoördineerde actie tegen het gebruik van verboden middelen in wielerwedstrijden is voorbij”, zegt Interpol nu. “Europol heeft de operationele fase gesteund. Dat deed het door zijn officieren in de deelnemende landen in te zetten om informatie-uitwisseling te vergemakkelijken en om forensische ondersteuning te bieden bij het bestuderen van de in beslag genomen elektronische apparaten.”

Europol liet kort na de doorzoekingen – waarvan het ook foto’s publiceerde – weten de strijd tegen doping uiterst serieus te nemen. “De illegale productie en distributie van dopingmiddelen levert georganiseerde criminele groepen aanzienlijke illegale winsten op. Zij gebruiken deze winsten vaak om andere criminele activiteiten te financieren. Dopingmiddelen zorgen niet alleen voor oneerlijke wedstrijden, maar brengen ook de gezondheid van sporters in gevaar, aangezien criminelen illegale dopingmiddelen vaak produceren in ondergrondse laboratoria zonder hygiënevoorschriften, terwijl zij gevaarlijke en ondermaatse grondstoffen gebruiken.”