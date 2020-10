Europe Tour: Alpecin-Fenix loopt verder uit op Arkéa Samsic dinsdag 13 oktober 2020 om 09:05

In de strijd om de fel begeerde plek als beste ProTour-team , die recht geeft op deelname aan alle WorldTour-wedstrijden waaraan je als team wíl deelnemen, deed Alpecin-Fenix de voorbije week opnieuw een prima zaak. Het telt nu 236 punten voorsprong op Arkea-Samsic.

De ploeg van Mathieu van der Poel en Tim Merlier nam een week geleden de leidersplaats in de Europe Tour over van het team van Nairo Quintana. De 73 punten voorsprong van toen zijn er nu 236 geworden. Grootste puntenpakker voor Alpecin-Fenix deze week was uiteraard Van der Poel zelf (150 in Brabantse Pijl en 100 in Gent-Wevelgem), maar bijvoorbeeld ook Peter Vakoc (6de in Parijs-Tours) deed zijn duit in het zakje.

Bij Arkea-Samsic scoorde Warren Barguil 170 punten (85 in Brabantse Pijl, 85 in Parijs-Tours). Vermeldenswaardig: het Franse team plaatste gisteren in de Spaanse semiklassieker Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika maar liefst vier renners in de top tien, maar schoot daar amper iets mee op in de ranking.

Het zijn immers alleen de punten van de tien best scorende renners die in aanmerking komen voor de Europe ranking. Daar hoorden bijvoorbeeld Winner Anacona (derde in Baskenland) en Matis Louvel (negende) niet bij. De winst is nu wel heel dichtbij voor Van der Poel en co.

Resterend programma Arkéa-Samsic

14/10 Scheldeprijs (1.Pro)

21/10 AG Driedaagse Brugge-De Panne (1.UWT)

Resterend programma Alpecin-Fenix

14/10 Scheldeprijs (1.Pro)

18/10 Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres (1.UWT)

21/10 AG Driedaagse Brugge-De Panne (1.UWT)

Nog dit: in de WorldTour-ranking neemt Deceuninck-Quick-Step de leidersplaats over van UAE Team Emirates. DQT springt over Jumbo-Visma (nog steeds tweede) en UAE (van 1 naar 3). Team Movistar en Israël Start-Up Nation blijven helemaal onderin bengelen.