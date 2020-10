Simon Carr boekt zijn eerste profzege in Ordiziako Klasika maandag 12 oktober 2020 om 13:54

Simon Carr heeft de Spaans-Baskische eendaagse Ordiziako Klasika achter zijn naam gezet. De jonge Britse renner van Nippo Delko One Provence plaatste zijn beslissende aanval in de laatste beklimming van de Alto de Abaltzisketa.

In Spaans Baskenland werd vandaag de 97e Ordiziako Klasika gereden, een zware, heuvelachtige koers over 165,7 kilometer. Beginnend en eindigend in Ordizia bestond het parcours uit vijf lokale ronden van elk ruim dertig kilometer met steeds de Alto de Abaltzisketa als scherprechter. In de vierde en de laatste ronde moest een lus over de Alto de Altzo de omloop extra pittig maken.

In de slechte weersomstandigheden, die de koers tot een uitputtingsslag maakten, lag het tempo meteen hoog. Meerdere renners probeerden vergeefs een vlucht op touw te zetten. In de derde ronde reed een kopgroep van vijftien renners met daarbij onder meer Benjamin Declercq en Jetse Bol vooruit, maar op de Abaltzisketa kwam alles weer samen.

Simon Carr rijdt weg op de Abaltzisketa

Uiteindelijk moest de laatste ronde de beslissing brengen. Op de Alto de Altzo trok het Spaanse Caja Rural-Seguros stevig door, waardoor de koers uit elkaar spatte. Winner Anacona, Jefferson Cepeda, Simon Carr en Kyle Murphy begonnen vervolgens aan de laatste beklimming van de Alto de Abaltzisketa. Carr kwam als eerste over de top en pakte een mooi gaatje.

In de afdaling was het nog oppassen geblazen in de gladde bochten, maar de Brit wist de zege op knappe wijze veilig te stellen. Het was zijn eerste overwinning bij de profs. Kyle Murphy won de sprint om de tweede plaats van Anacona en Cepeda. Jetse Bol eindigde op ruim een minuut als zesde.