Etienne van Empel doet Everesting Challenge in Rhenen: 292 keer omhoog maandag 22 juni 2020 om 16:01

De Everesting Challenge is tijdens deze coronapauze een populaire bezigheid voor (prof)wielrenners. Een klim zo vaak beklimmen dat je aan 8.848 hoogtemeters komt, de hoogte van de Mount Everest. Veel renners doen dat in de bergen, maar Etienne van Empel koos zondag voor de Koerheuvel in Rhenen. En dat betekende dat hij die heuvel 292 keer omhoog moest.

“Wie zegt dat je niet kan klimmen in Nederland? Ik heb 8.983 hoogtemeters afgelegd, ongeveer de hoogte van de Mount Everest. Ik moest slechts 292 keer omhoog”, grapt Van Empel, die onder contract staat bij het Italiaanse Vini Zabù-KTM.

Zijn Everesting-poging was goed voor een totaal van 301 kilometer waar hij in totaal bij 13 uur de tijd voor nodig had. “Ik heb de uitloper van de Koerheuvel niet meegereden, dus steeds 505 meter van de straat gereden in plaats van 640 meter. Ik had steeds 31 hoogtemeters, maar daardoor was ik wel in 300 kilometer klaar, in plaats van 333 kilometer”, legt hij uit.

Een record was de poging van Van Empel bij lange na niet. Zijn collega Lachlan Morton van EF Pro Cycling wist afgelopen weekend de Everesting Challenge te voltooien binnen 7 uur en 30 minuten: ruim tien minuten sneller dan het oude record.

