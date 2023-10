donderdag 12 oktober 2023 om 15:37

Etienne van Empel langer in Italiaanse dienst

Etienne van Empel rijdt ook volgend jaar voor Corratec-Selle Italia. Dat heeft de Nederlander bevestigd aan Eurosport-commentator Bobbie Traksel. Van Empel had een aflopend contract bij het Italiaanse ProTeam.

De 29-jarige Van Empel is bezig aan zijn eerste seizoen bij Corratec-Selle Italia. Vorig jaar verdedigde hij de kleuren van het continentale China Glory, daarvoor kwam uit voor Roompot-Nederlandse Loterij en Neri Sottoli-Selle Italia-KTM, dat later Vini Zabù (- KTM) ging heten.

Van Empel kende een moeilijk debuutseizoen bij Corratec-Selle Italia. In het voorjaar had hij te maken met ziekte en valpartijen, waardoor hij niet op tijd klaar was voor de Giro d’Italia. Van het zomer eindigde hij wel als derde in de Cupa Max Ausnit, een 1.2-koers in Roemenië. De Ronde van Turkije, die momenteel bezig is, moest hij dan weer vroegtijdig verlaten vanwege een valpartij.