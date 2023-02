Ethan Vernon opent Tour du Rwanda met overduidelijke sprintzege

Ethan Vernon heeft de openingsetappe van de Tour du Rwanda (2.1) op zijn naam geschreven. De 22-jarige Brit, die in deze ronde uitkomt voor de opleidingsploeg van Soudal-Quick-Step, bleek veruit de snelste in de massasprint.

Met de Ruta del Sol, Volta ao Algarve, Tour des Alpes Maritimes et du Var en de Vuelta Setmana Valenciana eindigden er vandaag meerdere Europese wielerkoersen, maar op een ander continent ging er juist een wedstrijd van start. In het Afrikaanse land Rwanda begon vandaag de vijftiende editie van de Tour du Rwanda. Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome was de grote blikvanger aan de start in hoofdstad Kigali, maar de organisatie kan ook uitpakken met de aanwezigheid van de beloftevolle sprinter Ethan Vernon, Víctor de la Parte, Carl Frederik Hagen en Filippo Fiorelli.

Kopgroep van twee

In de eerste koersuren van de 115,6 kilometer lange openingsetappe ging de aandacht echter uit naar de Nieuw-Zeelander James Fouché (Bolton Equities Black Spoke) en thuisrenner Jean Bosco Nsengimana (Rwandese selectie). Deze twee renners sloegen de handen ineen en wisten een vroege vlucht op poten te zetten. Het peloton liet al snel begaan, in de wetenschap dat een vlucht van twee goed te controleren was, en zo liep de voorsprong al snel op richting de drie minuten.

In het peloton werd het leeuwendeel van het werk opgeknapt door de mannen van de opleidingsploeg van Soudal-Quick-Step. De Belgische formatie had met gelegenheidsrenner Ethan Vernon (de Brit komt normaal uit voor de hoofdmacht) namelijk de grote favoriet voor de ritzege in zijn gelederen. Door het vele kopwerk van Soudal-Quick-Step Devo werd het verschil met de koplopers steeds kleiner en bij het ingaan van de laatste dertig kilometer waren Fouché en Nsengimana eraan voor de moeite.

Vernon veruit de snelste

De renners konden zich met andere woorden gaan opmaken voor een sprint. Soudal-Quick-Step bleef in de laatste pakweg twintig kilometer maar op kop rijden voor zijn sprinter Vernon, maar de Belgische formatie werd op het moment suprême – in de laatste kilometer – voorbijgesneld door de mannen van TotalEnergies. De Franse ploeg slaagde er echter niet in om een fatsoenlijke lead out op poten te zetten, en dus kregen we een vrij onoverzichtelijke voorbereiding op de sprint.

Vernon wist zich echter goed voorin te handhaven en ging al vrij vroeg aan. De pijlsnelle Brit, die onlangs ook al de Trofeo Palma wist te winnen, kwam er met machtige pedaalslagen uit en reed de tegenstand op meerdere fietslengtes. Er stond duidelijk geen maat op Vernon, die zo zijn tweede zege van het seizoen wist te boeken. De Fransman Emilien Jeannière van TotalEnergies werd tweede, de Eritreeër Henok Mulubrhan kwam als derde over de meet. Met Jeroen Meijers (6e) eindigde er nog een Nederlander bij de eerste tien.