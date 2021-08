Ethan Hayter wint zijn eerste etappekoers: “Het was zeker niet makkelijk”

Ethan Hayter zette afgelopen weekend de Tour of Norway achter zijn naam. Voor de Britse renner van INEOS Grenadiers was het zijn eerste eindzege in een etappekoers in zijn profcarrière.

Voor Hayter was de Tour of Norway zijn eerste wegkoers sinds de Olympische Spelen van Tokio. In Japan reed hij eerder deze maand samen met Matthew Walls naar zilver op de koppelkoers. In Noorwegen won hij de eerste twee etappes en wist hij in de derde rit zijn leiderstrui met succes te verdedigen. Zondag stelde hij dan de eindzege veilig in de slotrit, die door zijn koppelgenoot in Tokio, Walls, werd gewonnen.

“Dit is mijn eerste eindzege in een etappekoers en het was zeker niet makkelijk”, liet Hayter na de etappe weten via zijn ploeg INEOS Grenadiers. “In de eerste twee dagen pakte in een voorsprong. Toen we in de derde etappe moesten verdedigen, was dat de zwaarste dag van allemaal. Het is geen makkelijke koers geweest. Ik hou wel echt van deze wedstrijd. Het weer en het uitzicht was geweldig en de koers was fantastisch.”