Ethan Hayter wint opnieuw in Noorwegen, Teunissen derde

Ethan Hayter heeft ook de tweede etappe in de Ronde van Noorwegen gewonnen. Op een steil muurtje in Sirdal was hij de betere van Tosh Van der Sande en Mike Teunissen. Hayter (INEOS Grenadiers) was gisteren ook al de beste in de nationale ronde van Noorwegen. Hij verstevigt zijn leiderspositie in het algemeen klassement.

De tweede etappe ging over 185 kilometer met start en finish in skioord Sirdal. Vanuit het skiresort Tjørhomfjellet maakte de route een lange lus over de beklimmingen van Tonstad en Gloppedalsura om dan terug te keren naar Sirdal. Daar lag de finish bij het skicentrum Fidjeland, na een klim van een kilometer aan ongeveer zevenenhalf procent. Daarmee was de aankomst van deze tweede rit op het lijf geschreven voor de sterke sprinters. Met Ethan Hayter in de gele leiderstrui werden de renners even na een uur op gang gebracht.

Snel meer.