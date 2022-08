Ethan Hayter na zevende plek: “Momentum kwijt met nog 500 meter te gaan”

Ethan Hayter van INEOS Grenadiers werd op voorhand tot de favorieten gerekend voor de vierde rit van de Vuelta a España, maar bij de eindafrekening was de Brit pas zevende. Zelf had hij ook op meer gehoopt.

“Het tempo lag de hele dag heel hoog. Een sterke kopgroep reed vooruit, maar ze wilden die niet laten rijden. De vlucht had geen kans”, blikte Hayter terug na afloop van de rit van Vitoria-Gasteiz naar Laguardia.

De stevig oplopende slotkilometer had beter gekund, concludeerde hij. “Ik had liever een stabiel tempo gehad. Ik was goed geplaatst, maar verloor mijn momentum met nog vijfhonderd meter te gaan; toen hét moment was om te gaan. Dat is een foutje dat ik heb gemaakt.”

Uiteindelijk kwam hij als zevende over de streep, terwijl Primož Roglič met de overwinning ging lopen. “Zevende is niet slecht. De laatste kilometer kon beter, maar het gaat goed”, zei de jonge Britse baan- en wegwielrenner tot slot.