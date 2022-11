Etappeprofielen Santos Tour Down Under 2023 onthuld

Het rittenschema van de Santos Tour Down Under 2023 was al even bekend, maar inmiddels heeft de organisatie van de wedstrijd ook de etappeprofielen onthuld. De Australische rittenkoers, die de afgelopen twee jaar niet door kon gaan, staat voor 17 tot en met 22 januari op de kalender.

Zoals reeds duidelijk was, begint de volgende editie van de Tour Down Under voor mannen met een 5,5 kilometer lange proloog in Adelaide. Het is voor het eerst dat in het parcours van de WorldTour-wedstrijd een rit tegen de klok is opgenomen. Willunga Hill zit opnieuw in de route, maar is niet langer het decor voor de finale van de ronde. Deze keer is voor de slotdag gekozen voor een aankomst bergop op de top van Mount Lofty.

Etappeschema Tour Down Under 2023 (17-22 januari)

P. Adelaide – Adelaide (ITT, 5,5 km)

1. Tanunda – Tanunda (150 km)

2. Brighton – Victor Harbor (156 km)

3. Norwood – Campbelltown (118,5 km)

4. Port Willunga – Willunga (135,3 km)

5. Unley – Mount Lofty (114 km)

