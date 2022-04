Etappe duurt 500 meter te lang voor Ibon Ruiz: “Ik voel me machteloos”

Het scheelde nog geen 500 meter of Ibon Ruiz had zich onsterfelijk gemaakt in de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland. De geboren Bask uit de ploeg van Kern Pharma maakte deel uit van de vlucht van de dag en na een aanval met nog twaalf kilometer te gaan reed hij alleen op de finish af. De streep lag echter een paar honderd meter te ver.

“Ik voel me machteloos omdat de overwinning zo dichtbij was, en ik die niet kreeg. Het zou echt ongelooflijk geweest zijn voor mij en voor mijn ploeg Kern Pharma”, treurt de 23-jarige renner, derdejaars beroepsrenner, op de website van zijn team. “Toen we van start gingen, dacht ik niet dat de vlucht het zou kunnen halen. Maar naarmate de kilometers verstreken, veranderde die gedachte en toen ik alleen reed voelde ik mezelf als winnaar.”

De emoties van Ruiz gingen onderweg alle kanten uit. “Ik dacht aan de ploeg, mijn familie, mijn partner, de Baskische fans… Het heeft veel emoties en inspanning gekost”, vertelt hij verder. Hij bleef echter niet met lege handen achter: de Baskische renner werd namelijk uitgeroepen tot meest strijdlustige renner en nam de leiding in het bergklassement. “Ik ben blij met de prestatie en de prijs van de bergtrui.”

Juan José Oroz, ploegmanager, beleefde de etappe vanuit de volgauto. “We hebben honderd procent gegeven en we zijn erg trots op het werk van alle renners. Vandaag gaan we naar bed in de wetenschap dat we de overwinning met onze vingers hebben aangeraakt, want we zijn heel dicht bij het behalen van een zege op het hoogste niveau. Ik wil de hele ploeg bedanken en ben ervan overtuigd dat we met elkaar het laatste stukje naar winst kunnen overbruggen.”