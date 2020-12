Esteban Chaves neigt naar combinatie Giro-Spelen

Mitchelton-Scott heeft nog niet met Esteban Chaves om de tafel gezeten om de plannen voor 2021 te bespreken, maar als het aan de Colombiaan ligt, gaat hij naar de Giro d’Italia en de Olympische Spelen.

In gesprek met TuttiBiciWeb laat Chaves zijn voorkeuren duidelijk doorschemeren. “Ik houd van Italië en de Giro, dus ik hoop op een geschikt parcours. Geduldig wacht ik op de bekendmaking van de ronde.”

“De Olympische Spelen is een andere droom van me. Het was een van mijn doelen in 2020 en ik zie niet in waarom dat volgend jaar zou veranderen”, is hij duidelijk.

Wat wel zeker is, is dat Chaves ook in 2021 weer aan de start staat van de Ronde van Colombia. “Daarvoor ga ik ook nog een keer op trainingskamp naar Valencia. Ik hoop dat het een heel consistent seizoen voor me gaat worden.”

Aan die consistentie ontbrak het de nummer twee van de Giro d’Italia in 2016 nog wel eens in de afgelopen seizoenen. In de jongste Vuelta a España verspeelde de 30-jarige Colombiaan nog een goed klassement na enkele mindere dagen.