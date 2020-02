Esteban Chaves: “Ik weet nog niet welke grote ronde ik zal betwisten” donderdag 13 februari 2020 om 15:51

De meeste kopmannen kennen hun programma voor 2020, maar Esteban Chaves weet nog altijd niet welke grote ronde hij dit seizoen zal betwisten. “Ik hou van de Giro d’Italia, maar de Tour de France is uitermate geschikt voor klimmers”, zo vertelt de renner van Mitchelton-Scott in gesprek met Cyclingnews.

Chaves vertoeft op dit moment in zijn thuisland Colombia, aangezien hij een van de deelnemers is aan de Tour Colombia 2.1. “Ik wilde altijd al eens koersen in Colombia en nu was het ook mogelijk. Het is belangrijk dat ik nu wat langer op hoogte kan rijden en trainen. Daarnaast is het weer hier uitstekend, wat goed is voor de Colombiaanse renners.”

Chaves hoopt zich te laten voor eigen volk, maar de immer goedlachse klimmer kijkt uiteraard vooral naar de drieweekse rittenkoersen. De renner van Mitchelton-Scott moet nog met de ploegleiding overleggen welke grote ronde hij zal rijden. Verder hoopt Chaves op deelname aan de Olympische Spelen van Tokio.

“Ik was er vier jaar geleden al bij en ik weet dus hoe speciaal het is. Ik wil graag mijn land vertegenwoordigen op de Spelen”, aldus de 30-jarige ronderenner, die vorig seizoen nog een bergetappe won in de Ronde van Italië.