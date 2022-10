Erlend Blikra is Gleb Syritsa te snel af in Tour de Langkawi

De zesde etappe in de Tour de Langkawi is gewonnen door Erlend Blikra. De 25-jarige Noor van Uno-X bleek in een sprint te snel voor Gleb Syritsa, de winnaar van de openingsetappe, en Rüdiger Selig. Iván Sosa gaat met nog twee etappes te gaan nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement.

George Town, niet te verwarren met de hoofdstad van het Zuid-Amerikaanse Guyana, was het vertrekpunt voor de zesde etappe van de Tour de Langkawi. Over het parcours viel niet erg veel te vertellen: het was namelijk vlak, vlakker, vlakst op weg naar de finish in Alor Seta. De sprintersteams waren er kortom op gebrand om de boel te controleren, in de wetenschap dat het misschien wel de laatste échte sprinterskans was in deze Tour de Langkawi.

Zes renners vormen de vroege vlucht

Zes renners wilden zich echter niet zomaar neerleggen bij een nieuwe sprint en kozen voor de aanval. Tiano Da Silva (ProTouch), Thanakhan Chaiyasombat (Thailand CT), Willie Smit (China Glory Continental Cycling Team), Zhe Yie Kee (Maleisische selectie), Marco Lumanog en Junreck Carcueva (Filipijnse selectie) sloegen de handen ineen en wisten een maximale voorsprong te vergaren van iets meer dan twee minuten.

De zes aanvallers bleken al snel een vogel voor de kat: met nog goed zeventig kilometer te gaan was het verschil met het peloton amper twee minuten. Dit bleek niet genoeg om uit de greep te blijven van het grote pak, al deed Smit in de finale nog wel een dappere poging om in zijn eentje de sprintersteams te verrassen. De oud-renner van Katusha-Alpecin en Burgos-BH hield nog vrij lang stand, maar werd met nog tien kilometer alsnog ingerekend.

Vluchters ingerekend, op naar een nieuwe sprint

We konden ons vervolgens gaan opmaken voor een (nieuwe) sprint. Lotto Soudal liet zich goed van voren zien in dienst van Rüdiger Selig en ook Astana Qazaqstan en Burgos-BH bemoeiden zich nadrukkelijk met de sprintvoorbereiding. De zege ging echter naar een Noor van Uno-X. Erlend Blikra bleek in regenachtige omstandigheden namelijk over de snelste benen te beschikken.

De rappe Blikra, die eerder deze week al eens tweede, vierde én vijfde werd in de sprint, verwees Gleb Syritsa en Selig naar de meest ondankbare ereplaatsen. Juan Sebastián Molano en Max Kanter vervolledigen de top-5. Met Alex Molenaar (6e) en Marijn van den Berg (9e) finishten er nog twee Nederlanders bij de eerste tien. Iván Sosa kwam veilig in de buik van het peloton over de finish en mag zich, met nog twee etappes te gaan, nog altijd de leider noemen in de Tour de Langkawi.