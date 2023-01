Algerijn Azzedine Lagab doorbreekt zegereeks TotalEnergies in Gabon

Azzedine Lagab heeft de vierde etappe van La Tropicale Amissa Bongo gewonnen. De 36-jarige Algerijn sprong in de finale mee met een kopgroep van drie en wist het uiteindelijk af te maken. Lagab doorbrak zo de zegereeks van TotalEnergies, dat de eerste drie etappes wist te winnen.

De 190 kilometer lange vierde etappe van La Tropicale Amissa Bongo was overwegend vlak, maar in de slotfase lag nog een verraderlijk klimmetje. Op een kleine drie kilometer van het einde begon de weg ongeveer een kilometer lang aan vijf procent gemiddeld te stijgen. Lang voordat de renners daar waren, ontstond er een kopgroep van vijf. Renus Byiza Uhiriwe, Joseph Areruya, (selectie Rwanda), Dawit Yemane (selectie Eritrea), Meron Teshome Hagos (selectie Eritrea) en Rodrigue Eric Kuere Nounawe (selectie Kameroen) verwierven een voorsprong van iets meer dan vier minuten.

Eén man alleen op kop

In het peloton controleerde TotalEnergies, de ploeg van klassementsleider Jason Tesson. Zo rond half koers begonnen de Fransen het tempo te verhogen, waardoor het gat snel kleiner werd. Kuere besloot de hergroepering niet af te wachten en ging er alleen vandoor. Terwijl de meute zijn kompanen opslokte, kreeg hij de Kameroener de ruimte. Hij reed op een gegeven moment meer dan zes minuten voor de rest van het veld uit.

Het was Bingoal WB dat op een gegeven moment besloot om toch maar te gaan rijden. Dat had snel effect, want de voorgift van Kuere verdween als sneeuw voor de zon. Toen hij nog een minuutje marge had, besloten Patrick Byukusenge (selectie Rwanda), Azzedine Lagab (selectie Algerije) en opnieuw Meron Teshome Hagos de sprong te maken. De moegestreden Kuere moest de nieuwkomers vrijwel meteen laten gaan. Op dat moment was er nog iets meer dan veertig kilometer te rijden.

Houden de aanvallers stand?

De drie koplopers liepen daarna bijna tweeënhalve minuut uit. Bij het ingaan van de laatste tien kilometer was daar nog altijd meer dan een minuut van over, maar in de achterhoede gaven TotalEnergies en Bingoal WB wel flink gas om de bres nog te dichten. Tevergeefs, zo bleek. Azzedine Lagab en Meron Teshome Hagos beschikten nog over genoeg krachten om het peloton voor te blijven. Het werd een sprint tussen deze twee.

De organisatie riep Teshome Hagos aanvankelijk uit tot winnaar, maar uiteindelijk bleek Lagab zijn wiel als eerste over de streep te hebben gedrukt. Achter de twee koplopers sprintte Jason Tesson naar de derde plaats. Hij blijft aan de leiding staan in het algemeen klassement.