Erik Baska (BORA-hansgrohe) trekt naar Slowaakse conti-ploeg

Erik Baška neemt na zes seizoenen afscheid van de WorldTour. De 27-jarige Slowaak van BORA-hansgrohe keert namelijk terug op het oude nest bij de continentale ploeg Dukla Banska Bystrica, waar hij in 2013 en 2014 als belofte ook al koerste.

Begin deze maand maakte BORA-hansgrohe het vertrek van Baška bekend. De landgenoot van Peter Sagan maakte vijf seizoenen deel uit van de ploeg, nadat hij bij Tinkoff op het hoogste niveau debuteerde. “Ik heb met verschillende ploegen gesproken en ik heb om meerdere redenen voor Dukla gekozen”, licht hij zijn keuze toe op de website van zijn nieuwe team. “Na gesprekken met Martin Fraňo (de sportdirecteur van de ploeg, red.) en daarvoor assistent-coach Maroš Kováč werden we het eens over de plannen met mij.”

Die plannen sloten goed aan bij de ambities van Baška in het wielrennen en de mogelijkheden van de ploeg. “Er waren een aantal factoren die me voor Dukla deden kiezen. In de eerste plaats het programma, de omgeving, meer wedstrijddagen en ook meer vrijheid als kopman. Ik geloof in een win-winsituatie voor beide partijen. De afgelopen twee jaar kampte ik met gezondheidsproblemen en ik kon ook weinig voor eigen kans gaan. BORA is een sterke ploeg en ik was meer een helper voor andere sterke renners. Het doel voor volgend seizoen is weer wedstrijden winnen.”

Sportdirecteur Fraňo is enthousiast over zijn nieuwe aanwinst. “Het is een van de snelste renners van de wereld en heeft een enorm potentieel. Hij kon in het afgelopen seizoen niet de verwachte stappen maken en kreeg geen kansen als kopman. Bij ons krijgt hij genoeg kansen om te laten zien wat hij in zijn mars heeft. Hij is op zijn best, we hebben hoge verwachtingen van hem in de vlakke wedstrijden. Ook zal hij een rolmodel zijn voor de jonge renners en kan hij rekenen op ons volste vertrouwen.”

Europees U23-kampioen tijdrijden

Baška was als junior een van de beste renners van Slowakije. Daarna, in zijn periode als belofte, won hij twee keer het nationaal kampioenschap tijdrijden en werd hij in 2015 Europees kampioen op de weg. Een jaar later werd hij bij Tinkoff beroepsrenner en in zijn eerste profseizoen won Baška de Handzame Classic door Dylan Groenewegen te kloppen. In 2017 volgde hij Peter Sagan naar BORA-hansgrohe en voor die ploeg zou hij tot afgelopen seizoen koersen. Hij verzamelde een handvol korte uitslagen, maar winnen deed hij in die periode niet.