Equipo Kern Pharma versterkt zich met Héctor Carretero

Héctor Carretero heeft na vijf seizoenen besloten om Movistar te verlaten. De 26-jarige Spaanse klimmer doet een stapje terug en tekent bij ProTeam Equipo Kern Pharma. “Ik wil niet alleen maar wedstrijden winnen, maar ook mijn ploeggenoten beter maken”, aldus Carretero.

Voor Carretero zal het aanvoelen als een terugkeer op het oude nest, aangezien hij in het verleden uitkwam voor de Spaanse amateurploeg Lizarte, de opleidingsformatie (feeder team) van Equipo Kern Pharma. “Ik werd een wielrenner onder de vleugels van Manolo Azcona en Juanjo Oroz. Ik ben door deze mannen gevormd. Ik heb mijn droom waargemaakt, uitkomen op WorldTour-niveau, maar ik voel dat het nu tijd is voor nieuwe uitdagingen.”

Van beloftevolle renner naar echte leider

Managers Azcona en Oroz zijn erg enthousiast over de nieuwste aanwinst. “Hij begon bij ons als een beloftevolle renner, maar wist zich vervolgens langzaam maar zeker te ontwikkelen tot een echte leider. Nu beschikt hij over nog meer ervaring. Héctor is een zeer goede en eerlijke jongen die zeer populair is bij zijn teamgenoten”, aldus Azcona. Oroz vult aan. “Héctor is een complete wielrenner, zonder zwakke punten, die op allerlei terreinen kan uitblinken.”

Carretero won in 2021 een etappe in de Ronde van Asturië en werd derde in de Trofeo Serra de Tramuntana en vierde in de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika. De Spanjaard was bij Movistar echter vooral een luxehelper voor kopmannen als Alejandro Valverde, Mikel Landa, Enric Mas en Richard Carapaz. In de Giro d’Italia van 2019 was hij bijvoorbeeld van goudwaarde voor latere eindwinnaar Carapaz.