Enzo Leijnse verslaat medevluchter Magnus Bak Klaris in Olympia’s Tour

Enzo Leijnse heeft de vierde etappe van Olympia’s Tour gewonnen. De Nederlander van Team DSM Development was in de finale ontsnapt met Magnus Bak Klaris en reed in de slotkilometers weg bij de Deen. Mārtiņš Pluto (ABLOC CT) won op een kleine vijftig seconden van het duo de sprint van het peloton en eindigde zo als derde.

Op de voorlaatste dag van Olympia’s Tour reden de renners van Neede naar Tiel. De 161,3 kilometer was (los van een passage over de Posbank) nagenoeg vlak, maar de wind was wel weer van de partij. Vincent Hoppezak (BEAT Cycling) en Maarten Vierhout (WV IJsselstreek) hadden daar geen schrik van en kozen na goed twintig kilometer voor de aanval. Later zouden Tom Portsmouth (Bingoal WB Development) en Lore Van de Wynkele (Lotto Dstny Development) ook nog de aansluiting maken.

Achter de vier bleef het ondertussen onrustig. Door het spel met de wind brak het peloton in meerdere stukken, al groeide de groep later weer aan. Uiteindelijk werden ook de aanvallers weer opgeslokt, waarna het spel opnieuw kon beginnen. We zagen op de Posbank een versnelling van Jelle Johannink. De renner van ABLOC CT kreeg even later het gezelschap van Tomáš Kopecký (Tour de Tietema-Unibet) en Nick van der Meer (VolkerWessels), maar hun poging zou niet veel later ook stranden.

Enzo Leijnse en Magnus Bak Klaris

Halverwege de wedstrijd was het peloton weer in twee stukken gebroken. Uit het eerste peloton, dat bestond uit zo’n vijftig renners, reden uiteindelijk twee renners weg: Enzo Leijnse (Team DSM Development) en Magnus Bak Klaris (Restaurant Suri-Carl Ras). Het duo fietste een minuut en vijftien seconden bijeen, waardoor Klaris Bak virtueel plots gedeeld aan de leiding stond. De Deen begon de dag namelijk met exact die achterstand op leider Emil Vinjebo. Leijnse stond al op meer dan zeven minuten en ging dus vol voor de dagzege. Met nog drie kilometer te gaan, viel de Nederlander aan.

Leijnse sloeg een gat met Magnus Bak Klaris en wist dat te behouden. Hij kwam met vijf seconden voorsprong op zijn medevluchter over de streep. Bak Klaris maakte een flinke sprong in het klassement, maar zijn landgenoot Vinjebo bleef aan de leiding. Het peloton, waar Mārtiņš Pluto de sprint won, kwam in de finale namelijk terug tot zo’n vijftig seconden.