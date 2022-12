Entourage van Evenepoel over Giro-deelname: “Knoop was vrij snel doorgehakt”

De kogel is door de kerk: Remco Evenepoel zal in 2023 deelnemen aan de Giro d’Italia. De regerende wereldkampioen verkiest een tweede Giro-deelname boven een debuut in de Tour de France. “De Giro blijft de best mogelijke stap”, is Koen Pelgrim, een van de trainers van Soudal-Quick-Step, van mening.

Evenepoel wist al langer welke grote ronde hij in 2023 zou betwisten, maar de regerende wereldkampioen wilde het alleen nog niet vertellen. Nu is duidelijk geworden dat Evenepoel volgend jaar weer zal deelnemen aan de Ronde van Italië. “De Giro was altijd het oorspronkelijke idee. Na de overwinning in de Vuelta a España hebben we wel even nagedacht of dat plan nog up-to-date was, maar de knoop was vrij snel doorgehakt”, geeft Pelgrim aan in gesprek met Het Nieuwsblad.

Eerder werd het parcours van de Giro 2023 bekendgemaakt. Naast traditioneel veel bergetappes staan er ook ruim 70 tijdritkilometers op het programma, iets wat in het voordeel is van Evenepoel. Pelgrim: “Bij de bekendmaking van de parcoursen was het ook snel duidelijk dat de Giro Remco het best moest liggen. In de Giro heb je drie tijdritten, een kleine 70 kilometer bij elkaar. Dat geeft een voordeel ten aanzien van de Tour, waar je maar één tijdrit hebt, die dan nog een halve klimtijdrit is.”

“Een hoge startpremie? I wish”

Patrick Lefevere, de teammanager van Soudal-Quick-Step, staat ook stil bij de keuze voor de Giro. “We wilden met Remco geen étage overslaan. We blijven bij de ‘voorzichtige’ opbouw Vuelta, Giro, Tour. Remco heeft getoond dat hij het niveau heeft, maar zal nu niet tegen de verwachtingen aanlopen die bij de Tour horen. En we geven onszelf ook wat tijd om te groeien in het rondewerk. De jonge gasten die het zo goed hebben gedaan in de Vuelta kunnen ervaring opdoen in de Giro.”

Van een flinke financiële tegemoetkoming is overigens geen sprake, benadrukt Lefevere. “Of organisator RCS een hoge startpremie betaalt? I wish. Je hoort verhalen van Chris Froome die een miljoen krijgt om de Giro te rijden, maar ik geloof daar niet in. ASO betaalt sowieso niks, maar bij RCS is dat ook niet gigantisch. De compensatie is vooral logement: extra hotelbedden tijdens de Giro of accommodatie om de periodes tussen twee RCS-koersen te overbruggen in Italië.”

Het is voorlopig nog een beetje gissen naar het definitieve programma van Evenepoel in aanloop naar de Ronde van Italië, al lijkt de Belg te kiezen voor een seizoensbegin op Argentijnse bodem. “De dingen die goed gewerkt hebben voor de Vuelta nemen we natuurlijk mee in de voorbereiding op de Giro. We weten nu dat Remco niet per se veel koersen nodig heeft om in vorm te zijn en we weten dat hoogtestages goed werken”, concludeert Pelgrim.