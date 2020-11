Ensing en Tenniglo blijven bij Mitchelton-Scott

Ondanks het vertrek van Annemiek van Vleuten naar Movistar, blijven Janneke Ensing en Moniek Tenniglo bij Mitchelton-Scott. De twee Nederlandse rensters hebben getekend voor een contractverlenging van één jaar.

Tenniglo gaat haar derde jaar in voor de Australische ploeg. “Nu Annemiek vertrekt, raakt het team een heel sterke renster kwijt. Maar we verliezen onze sterke teamgeest niet. We hebben veel potentie in de ploeg”, zegt ze. “Ik voel mij bevoorrecht om onderdeel te zijn van de familie en kijk uit naar betere tijden voor iedereen.”

Voor Ensing wordt het haar tweede seizoen bij Mitchelton-Scott. Afgelopen seizoen liep niet zoals gehoopt, onder meer omdat ze haar sleutelbeen brak in de tweede race na de coronabreak. “De ploeg voelt echt als een familie, zelfs tijdens de lockdown en mijn blessure. De laatste twee jaren kende ik veel pech, maar ik hoop dat ik volgend jaar kan laten zien waartoe ik in staat ben.”